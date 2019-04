Miguel Ángel López heeft zondag de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Colombiaan hield in de door Davide Formolo gewonnen slotetappe concurrent Adam Yates achter zich in het algemeen klassement.

De 25-jarige López begon de slotrit - een heuvelcriterium op de Alto de Montjuïc in Barcelona van in totaal 143 kilometer - met een voorsprong van veertien seconden op naaste belager Yates. De Brit plaatste 10 kilometer voor de meet een aanval, maar die stierf in schoonheid.

Formolo was in de slotetappe de enige renner uit de vroege vlucht die stand wist te houden in Barcelona en soleerde overtuigend naar de zege. Nummer twee Enric Mas kwam op 51 seconden van de Italiaan van BORA-hansgrohe over de streep, voor nummer drie Maximilian Schachmann (+53 seconden).

López en Yates kwamen uiteindelijk in dezelfde tijd over de finish, waardoor López de eindzege veiligstelde. Voor de renner van Astana is het zijn tweede grote overwinning van 2019 nadat hij eerder dit jaar de Ronde van Colombia won.

Kruijswijk eindigt als vijfde in Catalonië

Het podium in de Ronde van Catalonië werd gecompleteerd door de Colombiaan Egan Bernal (derde), die als zesde over de streep kwam in de slotrit. Zijn landgenoot Nairo Quintana werd vierde en Steven Kruijswijk eindigde als vijfde in het algemeen klassement, op 56 seconden van winnaar López.

De 31-jarige Nederlander van Jumbo-Visma noteerde zo zijn beste eindresultaat ooit in de Ronde van Catalonië. Vorig jaar eindigde Kruijswijk de Spaanse rittenkoers als achtste in de algemene rangschikking.

De Ronde van Catalonië werd vorig jaar én in 2017 gewonnen door Alejandro Valverde. De 38-jarige Spanjaard moest dit keer genoegen nemen met de tiende plek in het algemeen klassement op iets meer dan drie minuten van López.