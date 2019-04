Michael Matthews heeft zijn overwinning zaterdag in de zesde etappe van de Ronde van Catalonië opgedragen aan zijn ongelukkige ploegmaat Wilco Kelderman. De Nederlander brak vrijdag in de vijfde rit een sleutelbeen en een nekwervel door een harde valpartij.

"De ploeg was vandaag zeer gemotiveerd om een mooi resultaat te behalen voor Wilco en ik ben heel blij dat dat ons gelukt is", aldus de 28-jarige Matthews, die zelf drie weken geleden in Parijs-Nice hard onderuitging, op de site van zijn ploeg Team Sunweb.

Kelderman viel vrijdag in volle finale toen hij op kop van het peloton reed in dienst van Matthews. De klimmer, die in zijn carrière regelmatig met pech te maken heeft gehad, smakte op een rotonde tegen het asfalt en is nu onzeker voor de Sunweb-selectie voor de Giro d'Italia, die over zes weken van start gaat.

"Ik ben heel blij en opgelucht dat we vandaag hebben gewonnen voor Wilco", zegt ploegleider Aike Visbeek. "Dit resultaat is een mooie boost voor Michael en het team."

Michael Matthews (midden) blijft Phil Bauhaus (uiterst rechts) net voor in de sprint. (Foto: ANP)

Matthews kon vrijdag niet om zege sprinten

Matthews kon vrijdag niet om de zege sprinten in Catalonië, omdat Maximilian Schachmann in zijn eentje knap het peloton voorbleef. Een dag later was het wel weer raak voor de Australiër, die eerder deze week ook al de tweede etappe van de Spaanse WorldTour-koers op zijn naam schreef.

"Ik was heel moe na de zware etappes die we de afgelopen dagen hebben gehad, dus ik wist niet zeker of ik vandaag zou kunnen sprinten", stelt Matthews. "Halverwege de etappe begon ik me een stuk beter te voelen en daarom deed de ploeg kopwerk in het peloton."

In de lange sprint in de straten van Vila-seca rekende de renner uit Canberra af met de Duitser Phil Bauhaus, die op de streep een paar centimeter tekortkwam voor de winst.

"De sprint was heel technisch, maar de jongens zetten me in goede positie af bij het ingaan van de laatste kilometer", aldus Matthews. "Ik volgde het juiste wiel en had net genoeg over om te winnen."

De Ronde van Catalonië wordt zondag afgesloten met een etappe van 143 kilometer van en naar Barcelona, waarin de lastige heuvel Montjuïc acht keer moet worden bedwongen. De Colombiaan Miguel Ángel López begint de slotrit in de leiderstrui.