Dylan Groenewegen doet zondag niet mee aan Gent-Wevelgem. De sprinter van Jumbo-Visma moet de Belgische eendagskoers door ziekte aan zich voorbij laten gaan.

"Helaas geen Gent-Wevelgem voor mij vanwege ziekte, maar ik kijk tevreden terug op deel één van dit seizoen. Voor nu is het een kwestie van herstellen en dan in één rechte lijn toewerken naar de Tour", schrijft Groenewegen zaterdag op Twitter.

De geboren Amsterdammer gold als een van de favorieten voor de zege in Gent-Wevelgem. De 25-jarige Groenewegen sprintte woensdag nog overtuigend naar de winst in de Driedaagse Brugge-De Panne, waar hij onder anderen topsprinters Fernando Gaviria en Elia Viviani aftroefde.

Het was voor Groenewegen al de vijfde zege in het nog prille seizoen. De Nederlander heeft in 2019 ook al dagoverwinningen in de Ronde van Valencia, de Ronde van de Algarve en Parijs-Nice (twee) op zijn naam staan.

Groenewegen boekte dit jaar al vijf dagoverwinningen. (Foto: VI Images)

Groenewegen pas in mei weer in actie

Door zijn afmelding voor Gent-Wevelgem duurt het even voor Groenewegen weer in actie komt. Hij doet in mei mee aan de Vierdaagse van Duinkerke en komt die maand ook nog in actie bij de Hammer Series in het Noorse Stavanger.

Voor de Tour de France, die van 6 tot en met 28 juli op het programma staat, rijdt de Nederlander ook nog de ZLM Tour. Groenewegen boekte vorig jaar twee etappezeges in de Ronde van Frankrijk.

Gent-Wevelgem gaat zondag rond 11.00 uur van start en telt dit keer 251,5 kilometer. Vorig jaar trok Peter Sagan aan het langste eind in de WorldTour-wedstrijd.