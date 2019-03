Wilco Kelderman heeft vrijdag bij zijn valpartij in de Ronde van Catalonië zijn linkersleutelbeen en een nekwervel gebroken. De renner van Team Sunweb kwam hard ten val in de finale van de vijfde etappe.

"Een scan heeft uitgewezen dat Wilco zijn sleutelbeen heeft gebroken en een breuk in een nekwervel heeft", laat teamarts Anko Boelens op de website van Team Sunweb weten.

"Onze eerste indruk is dat het een mooie breuk is. Hij zal een operatie moeten ondergaan voor zijn sleutelbeen als hij terug in Nederland is."

Kelderman ging in de vijfde etappe op 5 kilometer van de finish onderuit. Hij smakte op een rotonde tegen het asfalt toen hij het peloton leidde. De geboren Amersfoorter gleed vervolgens richting een vangrail en greep even later met een van pijn vertrokken gezicht richting zijn schouder.

Kelderman moet vrezen voor deelname aan Giro

Het is nog onduidelijk hoelang het herstel van Kelderman precies gaat duren. Hij moet vrezen voor zijn deelname aan de Giro d'Italia, die over precies zes weken van start gaat.

Hij moet in de Italiaanse wielerronde als meesterknecht van Tom Dumoulin fungeren bij Sunweb en de Limburger aan zijn tweede eindoverwinning helpen. Het was de bedoeling dat hij na de Ronde van Catalonië samen met Dumoulin op hoogtestage zou gaan ter voorbereiding op de Giro.

Afgelopen jaar moest Kelderman de Tour de France laten schieten door een schouderblessure. Die kwetsuur liep hij een week voor de start op tijdens een valpartij bij het Nederlands kampioenschap.

In september kwam hij wel als kopman van Sunweb in actie in de Vuelta a España. Hij werd tiende in het eindklassement van de Spaanse wielerronde.

Twee jaar geleden viel de 28-jarige renner na een week uit in de door Dumoulin gewonnen Giro. Bij een botsing met een motor brak hij een vinger, waarna hij niet meer verder kon.