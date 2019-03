Zdenek Stybar heeft Deceuninck–Quick-Step vrijdag ook de zege bezorgd in de E3 BinckBank Classic. De Tsjech klopte Jumbo-Visma-kopman Wout van Aert en Greg Van Avermaet in de sprint van een sterke kopgroep.

Stybar bleef in de laatste kilometers over met zijn ploegmaat Bob Jungels, Van Aert, Van Avermaet en Alberto Bettiol en was na 204 kilometer duidelijk de sterkste in de sprint in Harelbeke. Hij is de opvolger van Niki Terpstra. Sebastian Langeveld was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

De 33-jarige Stybar zat in de finale van de Vlaamse semiklassieker lang in een zetel. Doordat Jungels solo aan kop reed, kon de tweevoudig wereldkampioen veldrijden in het wiel van zijn concurrenten energie sparen.

Stybar profiteerde optimaal van die situatie en boekte zijn derde zege van het seizoen. Eerder won hij Omloop Het Nieuwsblad en de vijfde etappe in de Ronde van de Algarve.

Voor zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step is het al de twintigste zege van het seizoen. De Belgische formatie won dit jaar vijf van de zes eendagskoersen uit de World Tour. Dylan Groenewegen doorbrak woensdag door winst in de Driedaagse Brugge-De Panne de alleenheerschappij in (semi)klassiekers van Quick Step.

Jonge Hirschi valt op in vroege vlucht

De vroege vlucht in de Vlaamse WorldTour-koers over vijftien heuvels en tien kasseistroken bestond uit acht renners, met de pas twintigjarige wereldkampioen bij de beloften Marc Hirschi uit Zwitserland als de opvallendste naam.

Met nog 85 kilometer te gaan ging kanshebber Sep Vanmarcke onderuit in het peloton. De Belg, die al zes keer in de top tien eindigde in Harelbeke, belandde in een greppel en moest opgeven.

Kuurne-Brussel-Kuurne-winnaar Jungels had geen pech en hij sloot met nog 60 kilometer te gaan aan bij de koplopers. De steile Paterberg zorgde er vervolgens voor dat vooraan alleen Jungels, Hirschi en de Duitsers Nils Pollitt en Jasha Sütterlin overbleven.

Het kwartet had na de Oude Kwaremont een voorsprong van veertig seconden op een sterk groepje met Peter Sagan, Matteo Trentin, Van Avermaet, Oliver Naesen, Jens Keukeleire, Van Aert, Bettiol en Stybar.

Het podium van de E3 BinckBank Classic met van links naar rechts Wout van Aert, Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet. (Foto: ANP)

Jungels rijdt weg op Karnemelkbeekstraat

Jungels gebruikte de Karnemelkbeekstraat, met de top op 30 kilometer van de streep, om zijn drie medevluchters van zich af te schudden. De renner van Deceuninck-Quick-Step verloor solo amper tijd op zijn achtervolgers, waar er mede door Jungels' ploegmaat Stybar geen goede samenwerking was.

Oud-winnaar Sagan kon op de Tiegemberg, het laatste obstakel van de koers, het tempo van de achtervolgers niet meer volgen door een versnelling van Van Avermaet. De Belg kreeg Van Aert, Bettiol en Stybar met zich mee.

Het kwartet kwam seconde voor seconde dichter bij Jungels en met nog 7 kilometer te gaan moest de Luxemburger capituleren. Het regende aanvallen in de absolute finale, maar niemand kwam weg. Van Avermaet zette de sprint in, maar de olympisch kampioen had geen antwoord op de versnelling van Stybar.