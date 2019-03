Miguel Ángel López heeft donderdag de vierde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Colombiaanse renner van Astana kwam solo over de streep in wintersportplaats La Molina. Steven Kruijswijk finishte als negende en maakt in het klassement een sprong naar plaats zes.

López achterhaalde op de laatste klim Gregor Mühlberger en Marc Soler, de laatste overblijvers van een vroege vlucht. Hij liet de Oostenrijker en de Spanjaard in de slotkilometer achter zich en kwam solo over de streep.

De 25-jarige Colombiaan neemt de wit-groene leiderstrui over van Thomas De Gendt. De Belg, maandag winnaar van de openingsetappe, kon niet op tegen het klimmersgeweld en verloor veel tijd.

Adam Yates, die woensdag de koninginnenrit won, is de naaste belager van López in het klassement. De Brit van Mitchelton-SCOTT heeft een achterstand van veertien seconden. Egan Bernal van Team Sky staat op zeventien seconden derde. Kruijswijk heeft als nummer zes op 56 seconden ook nog zicht op het podium.

López sterkste van favorieten

Al vroeg in de 150 kilometer lange bergetappe ontstond een kopgroep van 25 man, van wie alleen Soler (Movistar) en Mühlberger (BORA-hansgrohe) op de 12 kilometer lange slotklim (gemiddeld stijgingspercentage van 4,4) stand wisten te houden.

Terwijl klassementsleider De Gendt (Lotto Soudal) in het peloton de rest moest laten gaan, ontstond er een favorietengroepje met López, Yates, Bernal en Nairo Quintana. Kruijswijk moest in eerste instantie lossen, maar de beste Nederlander in het klassement knokte zich knap terug.

In een greep naar de macht maakte López in zijn eentje de sprong naar de koplopers, waarna hij pas in de laatste 500 meter Soler en Mühlberger achter zich liet en solo over de finish kwam. Kruijswijk finishte in het gezelschap van Quintana als zevende. De renner van Jumbo-Visma hield daar een plaatsje winst in het klassement aan over.

De Ronde van Catalonië duurt tot en met zondag. De WorldTour-koers werd de voorbije twee jaar gewonnen door de Spanjaard Alejandro Valverde.