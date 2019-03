Dylan Groenewegen besefte in de finale van de Driedaagse Brugge-De Panne dat het weleens lastig kon worden om de overwinning te grijpen. De Amsterdammer ging uiteindelijk met groots machtsvertoon met de zege aan de haal in de Belgische WorldTour-koers.

Op 10 kilometer van de finish werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij bij een wegversmalling. Groenewegen was een van de renners die hierdoor werd opgehouden, maar hij kon op tijd de aansluiting met de eerste groep vinden.

"Toen wist ik al dat het zwaar zou worden om nog te winnen. Maar de ploeg bracht mij perfect naar voren", bedankte de 25-jarige renner van Team Jumbo-Visma zijn ploeggenoten bij Sporza.

In de straten van De Panne bleef een omvangrijke groep die om de winst mocht strijden over. In de sprint moest Groenewegen van ver komen, maar passeerde hij in de laatste meters met gemak Fernando Gaviria (tweede) en Elia Viviani (derde).

"Eerst was er de sprint naar de laatste bocht met wat wringen, en daarna kwam ik er nog goed uit", aldus de sprinter. "Leuk, want ik had dit jaar nog niet tegen Gaviria en Viviani kunnen sprinten."

Dylan Groenewegen juicht bij zijn overwinning in de Driedaagse Brugge-De Panne. (Foto: VI Images)

Groenewegen boekt vijfde zege van het seizoen

Voor Groenewegen was het al zijn vijfde overwinning van het seizoen. Eerder won hij twee ritten in Parijs-Nice en etappes in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve.

In Parijs-Nice klopte hij onder anderen Caleb Ewan en Fabio Jakobsen. In de Algarve liet hij Arnaud Démare achter zich en in Valencia bleef hij Alexander Kristoff voor.

Groenewegen richt zich nu op de Vlaamse klassieker Gent-Wevelgem, die komende zondag op het programma staat. Vorig jaar kwam hij in die koers niet verder dan de 93e plaats.