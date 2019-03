Adam Yates heeft woensdag de koninginnenrit in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Brit van Mitchelton-SCOTT kwam in de derde etappe als eerste boven op een lange slotklim. Thomas De Gendt blijft de leider in het algemeen klassement.

Yates hield Egan Bernal (tweede) en Daniel Martin (derde) achter zich in de sprint van een kopgroep van vijf renners. Nairo Quintana passeerde als vierde de finish en Miguel Ángel López eindigde als vijfde.

Steven Kruijswijk was op de zesde plaats, op een halve minuut van Yates, de beste Nederlander. Wilco Kelderman eindigde op 51 seconden als negende.

In het klassement heeft De Gendt, die op de slotklim moest lossen uit de groep met favorieten, nu 23 seconden voorsprong op nummer twee Martin. Yates, die eerder dit seizoen ook een rit in de Ronde van Valencia won, bezet op 27 tellen de derde plek.

Kruijswijk steeg naar de zevende plaats en heeft ruim een minuut achterstand op De Gendt. Kelderman staat tiende op een kleine anderhalve minuut.

Weening, Lammertink en Lindeman in kopgroep

In de derde etappe kreeg het peloton een zware bergrit over 179 kilometer van Sant Feliu de Guíxols naar Vallter 2000 Setcases voor de kiezen. De aankomst lag op een beklimming van de hoogste categorie.

Kort na de start ontstond een kopgroep van elf renners, onder wie Pieter Weening, Maurits Lammertink en Bert-Jan Lindeman. Zij bouwden een voorsprong van bijna zes minuten op het peloton op.

Op de Port de Rocabruna, de voorlaatste klim van de dag, lag het tempo te hoog voor Lammertink. Ook Lennard Kämna, Óscar Cabedo en Anthony Delaplace moesten lossen uit de kopgroep.

Bernal gaat in de aanval op slotklim

Aan de voet van de slotklim was de voorsprong van de overgebleven vluchters nog een kleine drie minuten. Op die beklimming reden Weening en Lindeman al snel weg bij hun vluchtgenoten, waarna de Fries even later alleen verderging.

Weening werd op 5 kilometer van de top als laatste vluchter gegrepen door de groep der favorieten, die steeds verder uitdunde. Kelderman en De Gendt waren op dat moment al gelost en na een aanval van Bernal moest ook Kruijswijk afhaken.

Quintana kon zijn landgenoot als enige volgen en even later sloten Yates, Martin en López aan bij het Colombiaanse duo. In de sprint van dit kwintet ging Yates van ver aan en stond hij de overwinning niet meer af.