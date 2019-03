Dylan Groenewegen heeft woensdag de Driedaagse Brugge-De Panne op zijn naam geschreven. De Amsterdammer was in de Belgische eendagskoers met overmacht de sterkste in de sprint van een omvangrijke groep.

De 25-jarige Groenewegen bleef Fernando Gaviria (tweede) en Elia Viviani (derde), de winnaar van vorig jaar, voor.

Nacer Bouhanni kwam als vierde over de finish en Mike Teunissen was op de tiende plaats de tweede Nederlander in de uitslag.

Voor Groenewegen is het al zijn vijfde overwinning van het seizoen. Eerder won hij twee etappes in Parijs-Nice en een rit in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve.

De sprinter van Team Jumbo-Visma zou in eerste instantie de Ronde van Catalonië rijden, maar werd uiteindelijk toegevoegd aan de selectie voor de Driedaagse Brugge-De Panne, die sinds vorig jaar een eendagskoers is.

Massale valpartij ontsiert finale

In de Belgische WorldTour-koers over 200 kilometer ging een groep van zes renners op avontuur. Jasha Sütterlin, Stan Dewulf, Jimmy Janssens, Senne Leysen, Adrien Garel en Mathijs Paasschens bouwden een voorsprong van vier minuten op en bleven lang vooruit.

Met nog 14 kilometer voor de boeg werd het sextet weer ingerekend, waarna de finale even later werd ontsierd door een massale valpartij in het peloton. Daarbij was onder anderen de Duitse kampioen Pascal Ackermann betrokken.

De meeste andere sprinters wisten de valpartij wel te ontwijken en mochten in de straten van De Panne strijden om de zege. Daar ging Gaviria de sprint van ver aan, maar werd hij met groot machtsvertoon in de laatste meters voorbijgereden door Groenewegen.