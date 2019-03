Michael Matthews heeft dinsdag de tweede etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Australiër van Team Sunweb was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Chris Froome is na een val kansloos voor een goed klassement.

Matthews, die twee weken geleden in Parijs-Nice nog hard ten val kwam, liet in de straten van Sant Feliu de Guixols na een rit door de heuvels wereldkampioen Alejandro Valverde en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey achter zich.

Voor Team Sunweb is het pas de tweede overwinning van het seizoen. Een week geleden bezorgde Cees Bol de Duits-Nederlandse equipe de eerste zege door Nokere Koerse op zijn naam te schrijven. Wel is het de eerste seizoenszege in de WorldTour.

De Belg Thomas De Gendt, die maandag na een fraaie solo de eerste etappe won, start woensdag opnieuw in de leiderstrui. De Belg koestert een voorsprong van 2.47 minuten op nummer twee Valverde.

Froome op grote achterstand na val

Froome speelt in het klassement geen rol van betekenis meer. De Brit kwam op 36 kilometer van de meet ten val, waarbij hij vooral schaafwonden opliep. De kopman van Sky vervolgde gehavend zijn weg en liep veertien minuten achterstand op.

De vluchtgroep van de dag maakte in tegenstelling tot maandag geen schijn van kans. De Tsjech Josef Cerny werd op 24 kilometer van de meet als laatste gegrepen. De renner van CCC had onder anderen de Nederlander Marco Minnaard achter zich gelaten.

Op het laatste klimmetje hielden de ploegen van de klassementsrenners het peloton goed bijeen, waardoor demarrages bij voorbaat kansloos waren. In de sprint stond er geen maat op Matthews, die Valverde met gemak achter zich liet.

Woensdag staat de renners een zware bergrit te wachten. De finish is bergop in het skioord Vallter 2000. De Ronde van Catalonië eindigt zondag.