De Giro d'Italia gaat in 2021 van start op Sicilië, zo heeft koersorganisator RCS Sport dinsdag bekendgemaakt. Bij de editie van volgend jaar worden bovendien drie etappes op het eiland in de Middellandse Zee gehouden.

Die beslissing komt voort uit een deal van drie jaar die RCS Sport heeft gesloten met de regio Sicilië. Onderdeel van die overeenkomst is ook dat de Ronde van Sicilië dit jaar voor het eerst in 42 jaar weer wordt verreden, van 3 tot en met 6 april.

"Sicilië is een buitengewoon eiland, rijk aan cultuur, tradities en historie", zegt directeur Paolo Bellino van koersorganisator RCS Sport. "Dit is een ideale plek om te rijden, in elk seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat we hier in de toekomst nog meer sportieve evenementen kunnen organiseren."

De 100e (2017) en 101e editie van de Giro (2018) deden ook al Sicilië aan, maar dit jaar is het eiland niet opgenomen in het parcours. De komende editie van de Ronde van Italië begint op zaterdag 11 mei met een tijdrit in Bologna en eindigt op zondag 2 juni met een individuele tijdrit.

De Giro d'Italia werd vorig jaar gewonnen door de Brit Chris Froome, die Tom Dumoulin voorbleef in het algemeen klassement. Het jaar daarvoor trok de Limburger van Team Sunweb wel aan het langste eind.