Thomas De Gendt heeft maandag op indrukwekkende wijze de eerste etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De 32-jarige Belg van Lotto Soudal verloor tijdens een solo van 60 kilometer amper tijd op het peloton en boekte zijn eerste zege van het jaar.

De Duitser Maximilian Schachmann reed in de finale weg uit het peloton en eindigde als tweede in Calella, op 2 minuten en 38 seconden van De Gendt.

De Sloveen Grega Bole won vier seconden later de sprint van het peloton en kwam als derde over de streep. Nick van der Lijke (Roompot-Charles) was op de negende plaats de beste Nederlander.

De Gendt voelt zich thuis in de Spaanse WorldTour-koers, want hij won ook in 2013, 2016 en 2018 een rit in Catalonië. De rasaanvaller heeft ook overwinningen in de Giro d'Italia, Tour de France en de Vuelta a España op zijn erelijst staan.

De Ronde van Catalonië bestaat uit zeven etappes en duurt nog tot en met zondag. Dinsdag staat er een heuvelachtige tweede rit op het programma.

Alejandro Valverde pakte vorig jaar voor de derde keer in zijn carrière de eindzege in de etappekoers in eigen land. De wereldkampioen staat ook nu op de startlijst.

Direct veel klimwerk in eerste rit

De eerste rit in Catalonië kende direct veel klimwerk. De renners moesten in de etappe van 163,7 kilometer met start en finish in Calella over drie cols van de eerste en twee cols van de derde categorie. De top van de laatste klim van eerste categorie lag op 56 kilometer van de streep, waardoor het een ideale etappe voor aanvallers was.

Veel renners probeerden dan ook direct na de start weg te komen en na een flinke strijd kreeg een zestal de ruimte van het peloton: De Gendt, de Nederlander Huub Duijn van Roompot-Charles, de Fransman Alexis Gougeard en de Spanjaarden Ángel Madrazo, Álvaro Cuadros en Luis Ángel Maté.

Halverwege de rit was de voorsprong slechts 2 minuten en 30 seconden, maar die marge werd weer groter toen de kopgroep uiteenviel op de steile Alt El Muntanya, de derde klim van de dag. De Gendt en Maté bleven als enigen over vooraan.

Op 60 kilometer van de finish reed De Gendt ook weg bij Maté, waarna hij met een voorsprong van 3,5 minuut op het peloton begon aan een lange solo. Opvallend genoeg liep de Vlaming in eerste instantie alleen maar verder uit en dook de voorsprong pas in de laatste kilometers onder de drie minuten, waardoor zijn ritzege geen moment in gevaar kwam.