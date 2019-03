Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de start van de Vuelta a España van 2020 in Utrecht en Noord-Brabant.

Dat blijkt uit een memo (pdf) van gedeputeerde Henri Swinkels die maandag verstuurd is aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

De eerste drie etappes van de Ronde van Spanje van volgend jaar zullen in Nederland worden gehouden. De Vuelta begint met een ploegentijdrit in Utrecht, de tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht en de derde rit heeft start en finish in Breda.

De organisatie van de drie Nederlandse etappes werkt met een begroting van 14 miljoen euro. De hoop is dat zo'n 5 miljoen euro door sponsors uit het bedrijfsleven wordt betaald.

De exacte startdatum van de Vuelta van 2020 is nog niet bekend, maar het zal een weekend in het tweede deel van augustus zijn.

Utrecht wordt de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd. De stad was in 2010 finishplaats in de Giro d'Italia en in 2015 werd de start van de Tour de France er gehouden.