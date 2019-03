De Europese kampioenschappen wielrennen vinden komende zomer definitief plaats in Alkmaar. Het is de bedoeling dat het parcours deels over kasseien voert.

De Europese wielerbond UEC bevestigt maandag op zijn site dat de EK zijn toegewezen aan Alkmaar. Van 7 tot en met 11 augustus zullen er in totaal dertien Europese titels worden verdeeld.

Op het programma staan zes tijdritten (junioren, beloften en elite bij de mannen en vrouwen) en zes wegritten. Bovendien zal voor het eerst bij een wielerkampioenschap een gemengde ploegentijdrit worden gereden.

Op deze 'mixed relay' bestaat een ploeg uit drie mannen en drie vrouwen. De mannen rijden eerst en geven het stokje vervolgens over aan het trio vrouwen. De tijd van de tweede vrouw telt.

De organisatie wil voor de wedstrijden een afgesloten rondje uitzetten dat onder meer door het historisch centrum van Alkmaar en over de kasseien van de Munnikenweg gaat.

"We zijn al druk bezig om het parcours te testen en uit te zetten", zegt Noord-Hollander Laurens ten Dam tegen het Noordhollands Dagblad. De renner van CCC is samen met provinciegenoot Niki Terpstra ambassadeur van het evenement.

De Italiaan Matteo Trentin won vorig jaar de Europese titel door Mathieu van der Poel te verslaan in de sprint. (Foto: ANP)

Annecy gaf EK-organisatie terug

De UEC was op zoek naar een nieuwe stad voor de EK, nadat het Franse Annecy de organisatie had teruggegeven. De gemeente Alkmaar heeft ongeveer 1 miljoen euro over voor het evenement.

"Dit is een heel attractief sportevenement", zegt wethouder sport Pieter Dijkman. "De EK stimuleert het fietsen in Alkmaar en is geweldig voor Nederland. Het zal ook de regionale economie stimuleren."

UEC-voorzitter Rocco Cattaneo is blij met Alkmaar als gaststad voor de EK. "Nederland is namelijk echt een fietsland."

De EK wielrennen wordt sinds 1995 gehouden, maar pas sinds 2016 is het een compleet toernooi waaraan ook de elite mannen meedoen.