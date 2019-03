Mathieu van der Poel houdt een trots gevoel over aan zijn overwinning in de Grand Prix de Denain. De Nederlands kampioen bekroonde een fraaie solo vier dagen na zijn harde val in Nokere Koerse met de winst in de Franse eendagskoers.

"Dit is een van de eerste keren dat ik op dit niveau solo binnenkom", blikte Van der Poel zondag terug bij France3. "De rest was allemaal in de sprint. Daar ben ik wel trots op."

De Brabander won eerder onder meer een etappe in de Ronde van België, twee ritten in de Arctic Race en tweemaal de Boucles de la Mayenne. Zijn overwinning in Denain was zijn eerste in een eendagswedstrijd van het op een na hoogste niveau op de weg.

"Dit was een van de lastigste overwinningen", aldus de 24-jarige Van der Poel, die op 9 kilometer van de finish op de laatste kasseistrook wegreed bij zijn laatste twee medevluchters en tot aan de streep knap standhield. "Ik was heel blij om de finish te zien."

"Ik wist dat ik het niet op een groepssprint moest laten aankomen en wilde op de laatste kasseistrook alleen wegrijden", vervolgde hij. "Dat lukte, maar het werden toen nog wel negen loodzware kilometers. Ik heb niet meer omgekeken."

'In het begin had ik wat last van mijn heup'

Afgelopen woensdag kwam Van der Poel nog hard ten val in de sprint van de Belgische eendagskoers Nokere Koerse. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij alleen een aantal kneuzingen en schaafwonden had opgelopen, waardoor hij 'gewoon' kon starten in de GP de Denain.

Hij had tijdens de wedstrijd nauwelijks pijn door zijn val van vier dagen eerder. "In het begin had ik wat last van mijn heup, maar tijdens de koers vergeet je dat."

De regerend wereldkampioen veldrijden zat donderdag alweer op de fiets voor een verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. "Ik had toen liever niet op de kasseien gereden, vlak na die val. Maar ik wilde wel die verkenning doen. Ik ben blij dat ik het gedaan heb."

Van der Poel rijdt volgende week Gent-Wevelgem (31 maart). Daarna staan Dwars door Vlaanderen (3 april), de Ronde van Vlaanderen (7 april), de Franse etappekoers Ronde van de Sarthe (9-12 april), de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (21 april) nog op zijn wegprogramma.