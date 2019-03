Mathieu van der Poel heeft zondag zijn tweede wegkoers van het jaar gewonnen. De Nederlands kampioen soleerde vier dagen na zijn harde val in Nokere Koerse op fraaie wijze naar de zege in de Franse eendagswedstrijd Grand Prix de Denain.

Van der Poel reed met nog ongeveer 40 van de in totaal 198 kilometer te gaan in zijn eentje een gat van een kleine halve minuut op een kopgroep dicht.

Op 9 kilometer van de streep snelde de kopman van Corendon-Circus op de laatste van twaalf kasseistroken weg bij zijn laatste twee medevluchters, waarna hij in zijn eentje knap standhield tegen het naderende peloton.

De Fransman Marc Sarreau sprintte op drie seconden van Van der Poel naar de tweede plaats. De Belg Timothy Dupont werd derde. Bram Welten was op de achtste plek de tweede Nederlander in de uitslag.

"Ik wist dat ik het niet op een groepssprint moest laten aankomen en wilde op de laatste kasseistrook alleen wegrijden", zei Van der Poel bij France3. "Dat lukte, maar het werden toen nog wel negen loodzware kilometers. Ik heb niet meer omgekeken."

De Brabander had tijdens de race niet heel veel pijn door zijn val van vier dagen eerder. "In het begin had ik wat last van mijn heup, maar tijdens de koers vergeet je dat."

Van der Poel dacht even dat voorjaar voorbij was

Van der Poel, die een maand geleden de eerste etappe van de Ronde van Antalya won, vreesde afgelopen woensdag nog even dat zijn voorjaar voorbij was na een zware valpartij in de sprint van de Belgische eendagskoers Nokere Koerse.

Bij onderzoek in het ziekenhuis werden echter alleen een aantal kneuzingen en schaafwonden gevonden, waardoor Van der Poel donderdag alweer op de fiets zat voor een verkenning van de Ronde van Vlaanderen en hij zondag gewoon kon starten in de Grand Prix de Denain.

De regerend wereldkampioen veldrijden rijdt volgende week Gent-Wevelgem (31 maart). Daarna staan nog Dwars door Vlaanderen (3 april), de Ronde van Vlaanderen (7 april), de Franse etappekoers Ronde van de Sarthe (9-12 april), de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (21 april) op zijn wegprogramma.