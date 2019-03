Marianne Vos heeft zondag voor de vierde keer in haar carrière de Trofeo Alfredo Binda op haar naam geschreven. De Nederlandse renster mag zich nu gedeeld recordwinnaar van de Italiaanse WorldTour-koers noemen.

De 31-jarige Vos was na 131,1 kilometer van Taino naar Cittiglio met afstand de beste in de sprint van een kleine groep. De Australische Amanda Spratt eindigde op meer dan een fietslengte als tweede, terwijl de Deense Cecilie Uttrup Ludwig als derde over de streep kwam.

De Brabantse won de eendagskoers ook in 2009, 2010 en 2012. Ze evenaart met vier overwinningen het record van de Italiaanse Maria Canins, die in 1984, 1985, 1990 en 1992 de beste was.

De 44e editie van de Trofeo Alfredo Binda was de derde WorldTour-koers voor vrouwen van dit jaar, na Strade Bianche (zege Annemiek van Vleuten) en de Ronde van Drenthe (zege Marta Bastianelli).

De volgende WorldTour-wedstrijd is aanstaande donderdag de Belgische eendagskoers Driedaagse Brugge-De Panne.

Solo Vollering strandt op laatste klim

Het parcours van de Trofeo Alfredo Binda in de buurt van het Lago Maggiore in het noorden van Italië was flink glooiend. In de lokale ronde, die aan het einde van de race vier keer gereden werd, zat een heuvel van 3,1 kilometer à 4,4 procent.

Demi Vollering reed in de finale solo een seconde of 45 voor het peloton uit, maar de 22-jarige Nederlandse werd met nog 7 kilometer te gaan op de laatste heuvel van de dag gegrepen door een kleine achtervolgende groep met onder anderen Vos.

Het regende vervolgens aanvallen, maar niemand kwam weg. Een grote achtervolgende groep sloot in de laatste honderden meters nog aan bij de koplopers, maar ze kwamen te laat om Vos van haar eerste zege van 2019 af te houden.