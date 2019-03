Fabio Aru doet dit jaar niet mee aan de Giro d'Italia. De Italiaanse klassementsrenner van UAE Team Emirates heeft een vernauwing in een bloedvat van zijn linkerbeen en moet daarom een operatie ondergaan.

De 28-jarige Aru staat daardoor drie tot vier maanden aan de kant, zo meldt zijn ploeg zondag. Hij mist ook de Ronde van Catalonië van komende week.

De vernauwing zorgt ervoor dat Aru bij maximale inspanning onvoldoende bloedtoevoer in zijn linkerbeen heeft. De daardoor beperkte kracht in zijn been kwam zijn prestaties de laatste maanden niet ten goede.

"Bij de start van het seizoen had Aru moeite om zijn normale niveau te halen", aldus teamarts Jeroen Swart. "Onlangs kreeg hij meer specifieke problemen met zijn linkerbeen. Hij voelde dat zijn been zwak was na een flinke inspanning."

Na onderzoek werd de vernauwing in het bloedvat geconstateerd. "In de komende dagen zal Aru een operatie ondergaan in het ziekenhuis van Prato. Daarna zal hij een maand rust moeten nemen. Naar verwachting kan hij na drie of vier maanden weer terugkeren in een wedstrijd", zegt Swart.

Fabio Aru dit jaar tijdens de Ronde van de Algarve. (Foto: Getty Images)

'Zoveelste keer pech'

Aru moest vorig jaar afstappen in de Giro en daarna sloeg hij ook de Tour de France over. Later in het seizoen speelde Aru een bijrol in de Ronde van Spanje. De klimmer baalt ervan dat hij voorlopig geen revanche kan nemen voor zijn slechte jaar.

"Aan de ene kant ben ik alleen maar blij dat ze het probleem gevonden hebben", aldus Aru. "Aan de andere kant ben ik boos dat ik voor de zoveelste keer pech heb en daardoor de Giro weer moet missen. Ik ga er alles aan doen om deze mindere periode zo snel mogelijk te laten eindigen."

Aru, winnaar van de Vuelta van 2015, gold als een van de concurrenten van Tom Dumoulin voor de eindzege in de Giro. De Italiaan won in zijn loopbaan al een Tour-etappe, drie etappes in de Giro en twee ritten in de Vuelta.

De Giro begint op 11 mei met een individuele tijdrit in Bologna.