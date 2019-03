Dylan Groenewegen gelooft erin dat hij Milaan-San Remo in de toekomst kan winnen. De sprinter van Jumbo-Visma kon zaterdag nog niet met de voorsten mee in het eerste wielermonument van het jaar.

Groenewegen had het op de voorlaatste klim moeilijk en moest de favorieten op het laatste klimmetje laten gaan. De overwinning in San Remo ging naar de in vorm verkerende Julian Alaphilippe.

"Het viel mij niet eens heel erg tegen. Ik moet alleen een klein beetje rijpen, een klein beetje sterker worden en dan denk ik dat het in één van de komende jaren wel goed komt", aldus Groenewegen tegen het AD.

"Ik kwam gewoon de Cipressa over. En dan moet je nog de Poggio over komen, maar dat is iets voor de komende jaren. Ik ben blij met mijn optreden vandaag."

De 25-jarige Groenewegen, die dit seizoen al op vier zeges staat, werd op het laatste moment opgenomen in de ploeg van Jumbo-Visma en verwachtte al niet direct mee te kunnen doen om de overwinning.

Het podium van Milaan-San Remo, met van links naar rechts Oliver Naesen, winnaar Julian Alaphilippe en Michal Kwiatkowski. (Foto: ANP)

'Heb gezien dat ik komende jaren mee kan doen'

De sprinter prijst zich gelukkig met de ervaring die hij heeft opgedaan in Milaan-San Remo. "Dat is belangrijk, die koerskennis. Hoe de wegen lopen, de afdalingen, de bergjes. Dat ga ik zeker meenemen", zegt hij.

"Ik heb gezien dat ik hier de komende jaren mee kan doen. Dit jaar ga ik de Tour en Vuelta rijden. We hopen dat ik daardoor weer een klein stapje zet."

Groenewegen doet later deze maand ook mee aan Driedaagse Brugge-De Panne (27 tot en met 29 maart) en Gent-Wevelgem (31 maart).

Vorige week reed de Amsterdammer Parijs-Nice, waar hij de eerste twee etappes op zijn naam schreef. Eerder dit jaar boekte hij al dagoverwinningen in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve.