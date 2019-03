Een geëmotioneerde Julian Alaphilippe kan amper geloven dat hij zaterdag Milaan-San Remo won en daarmee al zijn zevende seizoenszege boekte. Volgens de renner van Deceuninck-Quick-Step maakte de overwinning ook veel los bij zijn teamgenoten.

Alaphilippe bleef in de finale vooraan over met enkele topfavorieten en de in bloedvorm verkerende Fransman maakte het in de sprint af.

"Het is niet te geloven wat mijn ploeg en ik hebben gedaan. Mijn ploeggenoten hebben me de hele dag beschermd. In de finale hadden we het heft in handen, maakten we de koers hard en mocht ik geen fouten maken", zei hij.

"Ik was erop gebrand om op iedere aanval te reageren. Toen Matej Mohoric op 600 meter van de finish aanging, dacht ik: het is nu of nooit. Het is echt ongelooflijk. Ik zag mijn teamgenoten na de finish en iedereen huilde."

Alaphilippe boekte in januari twee ritoverwinningen in de Ronde van San Juan, had vervolgens eenmaal succes in de Ronde van Colombia, was de beste in Strade Bianchi en pakte ook twee dagzeges in Tirreno-Adriatico.

'Heb tijd nodig om dit te beseffen'

In de laatste kilometers reed de 26-jarige Alaphilippe in een groepje met onder anderen oud-winnaars Michal Kwiatkowski en Vincenzo Nibali. Ook renners als Tom Dumoulin en Peter Sagan streden mee om de zege in het eerste monument van 2019.

"Op de top van de Poggio (de slotklim, red.) ging ik ervoor om te zien wat er zou gebeuren", zei Alaphilippe over zijn tactiek in de slotfase.

"Uiteindelijk reed ik vooraan met alleen maar favorieten en probeerde ik te herstellen in de afdaling. Ik heb even tijd nodig om te beseffen wat ik allemaal heb gedaan vandaag. Ik ben echt heel blij."

Alaphilippe deelde het podium met nummer twee Oliver Naesen en nummer drie Kwiatkowski. De top tien werd gecompleteerd door Sagan, Mohoric, Wout van Aert, Alejandro Valverde, Nibali, Simon Clarke en Matteo Trentin.

Julian Alaphilippe wordt in de armen gesloten door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. (Foto: ANP)

Van Aert teleurgesteld met zesde plek

Jumbo-Visma-renner Van Aert debuteerde voor de Nederlandse formatie en had op meer gehoopt. "Zesde is niet slecht, maar ik was dicht bij het podium. Ik heb een goede koers gereden, maar ben toch teleurgesteld. Ik begrijp nu hoe frustrerend deze koers kan zijn", zei de Belg.

"Ik dacht dat een aanval van Trentin de beslissende was, maar die kwam iets te vroeg. Dit resultaat geeft me wel vertrouwen voor de klassiekers in België. Mijn vorm is goed."

Team Sunweb-renner Dumoulin werd elfde. "Toen ik aansloot bij de favorieten, was bij mij het beste er wel vanaf", zei de Giro-winnaar van 2017. "Ik wist dat ploeggenoot Michael Matthews vlak achter me zat, maar hij kon het gat net niet dichten. Dat was jammer."

Deceuninck-Quick-Step staat dit seizoen al op negentien zeges. De Belgische formatie won eerder ook onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (Zdenek Stybar) en Kuurne-Brussel-Kuurne (Bob Jungels).