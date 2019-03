Julian Alaphilippe heeft zaterdag de 110e editie van Milaan-San Remo gewonnen. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step was op de Via Roma de sterkste van een kopgroep.

De 26-jarige Alaphilippe bleef in de sprint Oliver Naesen (tweede) en Michal Kwiatkowski (derde) voor. Peter Sagan kwam als vierde over de finish.

Ook Wout van Aert (zesde) en Alejandro Valverde (zevende) nestelden zich in de top tien. Vincenzo Nibali, de winnaar van vorig jaar, eindigde als achtste. Tom Dumoulin was op de elfde plek de beste Nederlander.

Voor Alaphilippe is het de eerste keer dat hij een wielermonument op zijn naam schrijft. Bovendien boekte hij al zijn zevende overwinning van het seizoen. Hij won eerder onder meer Strade Bianche en twee etappes in Tirreno-Adriatico.

Voor Deceuninck-Quick-Step is de overwinning al de negentiende zege van dit jaar. De Belgische formatie won eerder ook onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (Zdenek Stybar) en Kuurne-Brussel-Kuurne (Bob Jungels).

Vluchters bouwen voorsprong van tien minuten op

Kort na de start vormde zich een kopgroep van tien renners. De Italianen Fausto Masnada, Mirco Maestri, Alessandro Tonelli, Luca Raggio, Andrea Peron en Umberto Poli gingen op avontuur met de Fransman Charles Planet, de Oostenrijker Sebastian Schönberger en Guy Sagiv uit Israël.

Het tiental had in een mum van tijd een voorsprong van meer dan tien minuten te pakken. Dat was voor het peloton aanleiding om een tandje bij te schakelen en het verschil iets terug te brengen.

De daaropvolgende uren zorgden voor weinig spektakel. De voorsprong van de kopgroep liep langzaamaan terug, waardoor de marge in de aanloop naar de finale nog anderhalve minuut was.

Julian Alaphilippe en Michal Kwiatkowski tijdens de podiumceremonie. (Foto: ANP)

Masnada rijdt alleen weg uit kopgroep

Op de Capo Berta - op zo’n 40 kilometer van de eindstreep - trok Schönberger als eerste renner uit de kopgroep ten aanval. De Oostenrijker kreeg gezelschap van Masnada, die vervolgens alleen verderging.

De Italiaan van Androni Giocattoli nam een kleine voorsprong op de andere vluchters, die even later werden ingerekend door het peloton. Op de Cipressa zat ook het avontuur van Masnada erop.

Op de eerste scherprechter in de finale bleef het peloton nagenoeg intact. Voor Dylan Groenewegen lag het tempo wel iets te hoog, maar de sprinter van Team Jumbo-Visma kon in de afdaling weer aansluiten.

Julian Alaphilippe trekt ten aanval op de Poggio. (Foto: ANP)

Groenewegen moet lossen op Poggio

In die afdaling reed Niccolò Bonifazio weg en pakte hij een voorsprong van meer dan twintig seconden. Aan de voet van de Poggio werd de Italiaan weer teruggepakt door het peloton.

Op de laatste beklimming van 'La Primavera' moest Groenewegen afhaken en ging Alaphilippe als eerste in de aanval. De Fransman kreeg Sagan, Valverde, Van Aert, Matteo Trentin, Kwiatkowski en Naesen met zich mee.

Even later sloot Dumoulin samen met onder anderen Michael Matthews aan bij dit septet. Op de Via Roma ging Alaphilippe de sprint van deze groep al van ver aan en werd hij niet meer achterhaald door de concurrentie.