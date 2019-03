Mathieu van der Poel weet dat hij woensdag geluk heeft gehad bij zijn harde valpartij in de Nokere Koerse. De 24-jarige renner vreesde even voor zijn voorjaar, maar hij zat donderdag alweer op de fiets voor een verkenning van de Ronde van Vlaanderen.

"Het is wel een beetje een wonder dat ik hier vandaag redelijk ongeschonden zit", aldus Van der Poel na de verkenning bij een persmoment in Oudenaarde, de finishplaats van de Ronde van Vlaanderen. "Als je de val ziet en terugkijkt, had het een stuk erger kunnen zijn."

De Brabander wilde woensdag in de Vlaamse semiklassieker Nokere Koerse meesprinten om de zege, maar hij ging hard onderuit op de kasseien in Nokere.

De Nederlands kampioen op de weg, in het veld én op de mountainbike bleef lang liggen en greep direct naar zijn schouder. Bij onderzoek in het ziekenhuis werden alleen een aantal kneuzingen en schaafwonden gevonden en geen breuken.

Ploeggenoot Stijn Devolder zag de valpartij gebeuren en was als een van de eersten bij Van der Poel. "Ik heb een van mijn beste vrienden verloren langs de weg in een koers", doelt de 39-jarige Belg op Wouter Weylandt, die overleed in de Giro d'Italia van 2011. "Als je dan iemand ziet liggen van je ploeg, denk je wel even na."

"Ik zag direct dat het Mathieu was en in eerste instantie zag het er echt slecht uit. Zoals Mathieu zegt: het is eigenlijk een mirakel dat hij hier zit. Als je mij gisteren na de finish had gezegd dat Mathieu vandaag naast mij zou kunnen zitten op dit persmoment, had ik je niet geloofd."

Stijn Devolder (op de voorgrond) en Mathieu van der Poel verkennen de Ronde van Vlaanderen. (Foto: VI Images)

'Vallen op kasseien niet aangenaam'

Van der Poel had in eerste instantie ook veel pijn. "Het was het snelste punt van de koers. En vallen op de kasseien is niet echt aangenaam", zei hij een kleine 24 uur later.

"De eerste momenten na de val waren heel pijnlijk en toen dacht ik wel even dat mijn voorjaar voorbij was. Maar voordat ik het wist, lag ik al in de ambulance. En toen begon ik al te voelen dat het niet supererg was."

Dat voorgevoel bleek correct, waardoor Van der Poel donderdag 'gewoon' de laatste 110 kilometer van de Ronde van Vlaanderen kon rijden. De renner van Corendon-Circus zal op 7 april debuteren in het Belgische wielermonument en had het dus wel nodig om de Vlaamse wegen en heuveltjes al te verkennen.

"Ik ben redelijk stijf, het zal nog wel een paar dagen duren voordat dat weg is", aldus Van der Poel. "Maar ik denk dat ik zeker niet mag klagen. Zondag heb ik er misschien nog last van, maar volgende week verwacht ik er niet veel meer van te merken. Ha, ik heb vandaag vooral afgezien door het tempo, niet door mijn wonden."

Mathieu van der Poel is Nederlands kampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike. (Foto: VI Images)



Van der Poel rijdt nog zeven koersen op de weg

De tweevoudig wereldkampioen veldrijden wilde niemand de schuld geven van zijn valpartij. Hij leek te worden aangetikt door Team Sunweb-renner Max Walscheid, die zich liet afzakken nadat hij aan kop van het peloton zijn werk had gedaan voor zijn ploegmaat en de uiteindelijke winnaar Cees Bol.

"Ik verwijt niemand iets, dit hoort bij het koersen", stelde Van der Poel nuchter vast. "Natuurlijk zou het makkelijker zijn geweest als hij zich aan de kant had laten uitzakken, maar dat is niet altijd mogelijk, dat weet ik ook wel. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En ik had de pech dat ik erbij lag."

Van der Poel, die begin februari voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden werd, boekte vorig jaar vijf dagzeges op de weg, waarna hij samen met zijn ploeg besloot dat hij dit seizoen al een flink programma in het voorjaar zou rijden, met een aantal grote klassiekers.

Van der Poel start zondag in de Franse eendagskoers GP Denain. Daarna rijdt hij Gent-Wevelgem (31 maart), Dwars door Vlaanderen (3 april), de Ronde van Vlaanderen (7 april), de Franse etappekoers Ronde van de Sarthe (9-12 april), de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (21 april).