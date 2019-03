Mathieu van der Poel is woensdag in Nokere Koerse hard ten val gekomen. De Nederlands kampioen op de weg ging in de door Cees Bol gewonnen sprint hard onderuit en werd in een ambulance afgevoerd. Gevreesd werd voor een botbreuk, maar hij kwam er met schaafwonden en kneuzingen vanaf.

Van der Poel aasde in de koers op zijn eerste grote zege op de weg van het seizoen, nadat hij deze winter liefst 32 veldritten won. Hij boekte in Antalya al een overwinning, maar dat was een koers van bescheiden niveau.

De 24-jarige coureur ging in Nokere Koerse de sprint aan vanaf ongeveer tiende positie en leek op weg naar een goede eindklassering. In de laatste hectometers werd hij van achteren aangetikt, waarna hij hard onderuit ging.

Van der Poel bleef lang liggen en greep direct naar zijn schouder, waarna hij op een brancard werd gelegd en per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. De kopman van Corendon-Circus had ook last van zijn elleboog en bekken.

Van der Poel kan voorjaar hervatten

Uit onderzoek bleek de schade relatief mee te vallen. Volgens zijn ploeg werden en geen breuken geconstateerd. Wel heeft Van der Poel een aantal kneuzingen en schaafwonden. "Zonder onvoorziene wendingen kan Mathieu van der Poel zijn wegprogramma afwerken zoals gepland", aldus Corendon-Circus.

De wereldkampioen veldrijden maakt over 2,5 week zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. De komende weken staan ook onder meer Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen op het programma. Hij staat ook op de startlijst van de Amstel Gold Race (21 april).

De winst was voor de jonge Nederlander Cees Bol, die in de sprint de Duitser Pascal Ackermann en de Belg Jasper Philipsen de baas was. Hij bezorgde Team Sunweb daarmee de eerste zege van het seizoen.

Hersenschudding en hechtingen voor Gerts

Floris Gerts kwam er minder goed vanaf. De Nederlandse renner van de bescheiden Belgische ploeg Tarteletto-Isorex bleef na zijn crash lang liggen op de kasseien van de Nokereberg.

"Hij bloedde uit zijn oor en had een scheur in zijn wenkbrauw. Zijn vader, die huisarts is, stapte mee de ziekenwagen in", zei sportdirecteur Peter Bauwens.

Na onderzoek in een ziekenhuis werden er zware kneuzingen aan de nek en schouder en een hersenschudding bij Gerts geconstateerd. "Geen breuken. De wond boven en onder zijn oog is gehecht", liet de teamleiding weten.