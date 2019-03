De aangekondigde intrede van INEOS in het wielerpeloton leidt tot bezorgdheid bij veel ploegen. De angst bestaat dat het rijkste team de meeste koersen zal domineren en winnen.

"Ik begrijp dat er veel zorgen bestaan", zegt UCI-voorzitter David Lappartient woensdag tegen persbureau Reuters. "Het team met het grootste budget kan alle goede renners vastleggen en dat leidt tot onzekerheid in de sport."

Dinsdag werd bekend dat INEOS per 1 mei de opvolger wordt van Sky als sponsor van de succesvolle Britse wielerploeg. Chemiebedrijf INEOS is eigendom van Jim Ratcliffe, de rijkste man in het Verenigd Koninkrijk met een geschat vermogen van 24 miljard euro.

Team Sky was met een jaarbegroting van 40 miljoen euro al veruit de rijkste wielerploeg, de meeste andere teams hebben hooguit 20 miljoen euro te besteden. De Britse ploeg won zes van de laatste zeven edities van de Tour de France met drie verschillende renners (Bradley Wiggins, Chris Froome en Geraint Thomas).

'Hoe onvoorspelbaarder, hoe beter'

Om dominantie van INEOS te beperken, zegt Lappartient dat een salarisplafond een optie is die besproken kan worden. "Het is een van onze doelen om een meer solide economie in het wielrennen te hebben."

De Fransman meldt dat de UCI een werkgroep wil oprichten die de attractiviteit van de sport moet vergroten. "Hoe meer onvoorspelbaarheid er is in onze sport, hoe beter dat is voor het wielrennen. Daar wordt de sport attractiever van."

Daar staat tegenover dat Lappartient de komst van nieuwe sponsors "een gezonde ontwikkeling" noemt. Volgense Franse media staat oliemaatschappij Total op het punt om Direct Énergie, de ploeg van Niki Terpsta, over te nemen.

Ploegleider Vaughters vreest dat sport minder leuk wordt

Education First-ploegleider Jonathan Vaughters uitte zijn zorgen over de grote budgetverschillen. "Je jaagt in de sport altijd de mogelijkheid om te winnen na", zegt de Amerikaan tegen BBC. "Maar we staan tegenover een enorme geldmuur."

"Zij kunnen zo'n beetje alle goede renners kopen. De vraag is of de sport nog leuk is om naar te kijken als alle toppers in hetzelfde team rijden."