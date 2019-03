Tom Dumoulin berust in zijn vierde plek in het eindklassement van Tirreno-Adriatico. De kopman van Team Sunweb vindt dat hij de topvorm miste om mee te kunnen doen om de eindzege in de meerdaagse wielerkoers door Italië.

"Vierde worden is eigenlijk niks. Ik ben op zich niet heel ontevreden. Het ging vandaag en de hele week niet slecht. Ik hoopte alleen mee te kunnen doen om de prijzen. Dat zat er vandaag en de hele week niet in. Daar baal ik als sportman van", zegt hij dinsdag tegen De Telegraaf.

Dumoulin slaagde er in de afsluitende tijdrit over slechts tien kilometer niet in om een aanval te doen op de koppositie. Hij werd zevende en moest de eindzege laten aan Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

"Als je hier mee wilde doen om de winst dan moet je in topvorm zijn. Daar zat ik ietsje vanaf. Dan doe je niet mee. Er gaat de rest van het jaar niet harder gereden worden dan hier werd gedaan. Ook niet in de grote rondes", beweert hij.

Het podium van de 54e editie van Tirreno-Adriatico. (Foto: ANP)

'Feit is dat ik wel goed ben, maar niet top'

Dumoulin moest in het eindklassement behalve Roglic ook Adam Yates (Mitchelton-Scott) en Jakob Fuglsang (Astana) boven zich dulden. Hij behaalde met de vierde plaats wel zijn beste prestatie ooit in Tirreno-Adriatico.

"Feit is dat ik wel goed ben, maar niet top. Roglic, Yates en Fuglsang zijn op dit moment echt een klasse beter. Dat doet me niet meteen schrikken, maar betekent wel dat het heel moeilijk gaat worden in de wedstrijden die nu komen gaan", stelt hij.

"Ik doe het niet voor een vierde plaats. Ik moet nog wat meer op niveau komen. Ik ben niet ver af van waar ik wil zijn. Er is nog genoeg tijd om er in mei te staan", doelt hij op de Giro d'Italia, die op 11 mei van start gaat.

De strijd om de eindzege in Tirreno-Adriatico was razendspannend. Roglic boog in de tijdrit een achterstand van 26 seconden om in een voorsprong van slechts één seconde op nummer twee Yates.

Dumoulin gaat zich de komende dagen voorbereiden op Milaan-San Remo van komende zaterdag. Hij kwam in zijn vier voorgaande deelnames aan het eerste momument van het jaar niet verder dan de 25e plaats (2015).