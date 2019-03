Primoz Roglic kan amper geloven dat hij zichzelf de winnaar mag noemen van Tirreno-Adriatico. De kopman van Jumbo-Visma maakte dinsdag in de afsluitende tijdrit precies genoeg tijd goed om Adam Yates uit de leiderstrui te rijden.

"Ik kan mijn gevoel met geen woorden beschrijven. Dit is ongelooflijk prachtig. Het was erg spannend en het verschil was erg klein. Een beetje geluk moet je soms hebben", zei hij.

"Er stond erg veel tegenwind en ik heb geprobeerd om het verschil in het tweede gedeelte te maken. Dat is gelukt. Dit is een enorme opsteker voor mij en de ploeg in de aanloop naar de doelen die gaan komen. Met name de Giro d'Italia."

Roglic moest in de chronorace over slechts 10 kilometer 25 seconden goedmaken op Yates en slaagde daar ternauwernood in, want het verschil bedroeg bij de finish maar één seconde in zijn voordeel.

De voormalig schansspringer is dit wielerseizoen al vroeg in vorm. Hij won begin maart al de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, een meerdaagse koers die eveneens deel uitmaakt van de UCI WorldTour.

Het podium van de 54e editie van Tirreno-Adriatico. (Foto: ANP)

'De sterkste renner heeft gewonnen'

Yates baalde vanzelfsprekend van zijn zure tweede plaats in het algemeen klassement, maar hij toonde zich gelijk na afloop ook een groot verliezer door de felicitaties over te brengen aan Roglic.

"Dit is wielrennen. De sterkste renner heeft gewonnen. Het was echt een zware tijdrit. Ik was er dichtbij, maar het was nét niet goed genoeg", vertelde hij.

"Ik reed een goede tijdrit. Ik beschikte over voldoende power en wist lange tijd de ideale fietspositie aan te houden. Ik kon gewoon niet harder. Dan moet je je meerdere erkennen. Ik hoop volgend jaar nog sterker aan de start te staan."

Yates heeft goede hoop dat hij binnenkort wel weer eens op het hoogste treetje mag staan op het podium. Hij behaalde met de winst van Clasica San Sebastian in 2015 zijn grootste triomf tot dusver.

“Tirreno-Adriatico was mijn eerste hoofddoel van het seizoen. Binnenkort staan er met de Rondes- van Catalonië en het Baskenland weer grote koersen op het programma. De vorm is in ieder geval goed."