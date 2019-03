Primoz Roglic heeft dinsdag Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma maakte in de tijdrit precies genoeg tijd goed om Adam Yates uit de leiderstrui te rijden. Tom Dumoulin eindigde als vierde na een zevende plek in de chronorace.

Yates verdedigde in een vlakke tijdrit van 10 kilometer een voorsprong van 25 seconden op de nummer twee Primoz Roglic. De kopman van Mitchelton-Scott gaf 26 tellen toe op de Sloveen en verloor de eindzege daardoor op 1 seconde.

De Belg Victor Campenaerts pakte de dagzege. De Europees kampioen tijdrijden deed 11 minuten en 23 seconden over het parcours in San Benedetto del Tronto, goed voor een gemiddelde snelheid van 52,7 kilometer per uur.

De Italiaan Alberto Bettiol eindigde verrassend als tweede op 3 seconden. Jos van Emden, die de afgelopen twee jaar tweede werd achter Rohan Dennis in de slottijdrit van de Tirreno, klokte met 11.27 de derde tijd.

Sebastian Langeveld gaf zes seconden toe op Campenaerts, goed voor de vierde plek. Dumoulin, die zijn zinnen had gezet op de ritzege, eindigde in een tijd van 11.31 als zevende. De kopman van Team Sunweb behield zijn vierde plek in het klassement, achter Roglic, Yates en de Deen Jakob Fuglsang.

Twee eindzege van 2019 voor Roglic

Yates zei maandag na de zesde en voorlaatste etappe van de Tirreno al dat hij vreesde voor zijn eerste plek in het klassement. De 26-jarige Brit is geen geweldige tijdrijder, terwijl de drie jaar oudere Roglic wel uitblinkt in de discipline.

De twee kanshebbers op de eindzege maakten er een heel spannende strijd van aan de oostkust van Italië. Roglic zette met 11.36 de elfde tijd neer, waarna het wachten was op Yates. De klimmer kwam heel dicht in de buurt van zijn eerste Tirreno-eindwinst, maar zijn 48e tijd (12.03) was net een seconde te langzaam.

Roglic, die in mei de kopman van Jumbo-Visma zal zijn in de Giro d'Italia, is voorlopig nog ongeslagen in rittenkoersen dit jaar. De Sloveen pakte begin deze maand al de eindzege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.