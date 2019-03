Team Sky heeft dinsdagmiddag bevestigd dat het Britse chemiebedrijf Ineos de nieuwe eigenaar wordt van de succesvolle wielerploeg. De formatie van Dave Brailsford zal al vanaf 1 mei Team INEOS heten.

"Dit is geweldig nieuws voor de ploeg, wielerfans en de hele sport", zegt teambaas Brailsford op de site van Team Sky. "Het maakt een einde aan de onzekerheid en de snelheid waarmee we een nieuwe hoofdsponsor gevonden hebben, is een heel grote steun in de rug richting de toekomst."

Team INEOS zal debuteren in de Ronde van Yorkshire, die van 2 tot en met 5 mei wordt gereden. Ook in de Giro d'Italia (11 mei-2 juni) en de Tour de France (6 juli-28 juli) zal de ploeg al onder de nieuwe naam koersen.

INEOS wordt volledig eigenaar van het bedrijf achter Team Sky en zal alle contracten overnemen en respecteren. Het budget van de ploeg lag in 2017 - het laatste jaar waarvan de officiële cijfers bekend zijn - rond de 38 miljoen euro, waarmee het de duurste formatie in het wielerpeloton is.

Ineos-eigenaar Jim Ratcliffe. (Foto: ANP)

Rijkste man van VK is eigenaar INEOS

INEOS, een fabrikant van chemicaliën en olieproducten, is het grootste geprivatiseerde bedrijf in Engeland. De 66-jarige zakenman Jim Ratcliffe, die met een geschat vermogen van 11,5 miljard euro wordt gezien als de rijkste man in het Verenigd Koninkrijk, is de baas van het bedrijf.

Ratcliffe is al de eigenaar van de Zwitserse voetbalclub FC Laussane en de medeoprichter van het Britse zeilteam Ineos Team.

"Wielrennen is een geweldige sport van uithoudingsvermogen en tactiek, die in de hele wereld steeds populairder wordt", aldus Ratcliffe. "INEOS is heel blij dat we zo'n professioneel team mogen runnen."

Geraint Thomas won vorig jaar de Tour de France namens Sky. (Foto: ANP)

Poels en Van Baarle rijden voor Sky

Mediabedrijf Sky maakte eind vorig jaar bekend na het huidige seizoen te stoppen als sponsor van de Britse wielerploeg. Sky is sinds 2010 actief in het wegwielrennen en boekte sindsdien 322 overwinningen met de Britse formatie.

De belangrijkste successen van Sky staan op naam van Chris Froome, die zes keer een grote ronde op zijn naam schreef. De Brit won vier keer de Tour de France (2013, 2015, 2016 en 2017) en één keer de Giro d'Italia (2018) en de Vuelta a España (2017).

Bij Sky staan op dit moment de Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle onder contract.