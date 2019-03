Team Sky hoopt deze week nog een nieuwe hoofdsponsor te presenteren. Het zou gaan om het Britse chemiebedrijf Ineos, dat in handen is van de 66-jarige zakenman Jim Ratcliffe.

Gerenommeerde media in Engeland zoals de BBC en The Guardian melden dat teambaas Dave Brailsford al weken in gesprek is met Ineos en dat de deal deze week nog rondkomt. Team Sky gaat in dat geval vanaf 2020 Team Ineos heten.

Ineos, een fabrikant van chemicaliën en olieproducten, is het grootste geprivatiseerde bedrijf in Engeland. Ratcliffe wordt gezien als de rijkste man in het Verenigd Koninkrijk. Hij is al de eigenaar van de Zwitserse voetbalclub FC Laussane en is de medeoprichter van het Britse zeilteam Ineos Team.

Mediabedrijf Sky maakte eind vorig jaar bekend na het huidige seizoen te stoppen als sponsor van de Britse wielerploeg. Sky is sinds 2010 actief in het wegwielrennen en boekte sindsdien 322 overwinningen met de Britse formatie.

Chris Froome won zes grote rondes voor Team Sky. (Foto: ANP)

Froome belangrijkste renner bij Team Sky

De belangrijkste successen van Sky staan op naam van Chris Froome, die zes keer een grote ronde op zijn naam schreef. De Brit won vier keer de Tour de France (2013, 2015, 2016 en 2017) en één keer de Giro d'Italia (2018) en de Vuelta a España (2017).

Sir Bradley Wiggins bezorgde Sky in 2012 de eerste grote prijs door als eerste Brit ooit de Tour de France te winnen. Geraint Thomas won vorige zomer verrassend de Tour de France.

Bij Sky staan op dit moment de Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle onder contract.