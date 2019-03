Julian Alaphilippe kijkt reikhalzend uit naar Milaan-San Remo, het eerste monument van het wielerseizoen. De renner van Deceuninck-Quick-Step bevestigde zijn goede vorm maandag nog maar eens in Tirreno-Adriatico.

Alaphilippe was verrassend de sterkste in de massasprint van de zesde etappe. Hij won voor de tweede keer een etappe in de Italiaanse WorldTour-koers en boekte al zijn zesde zege van het seizoen.

"Mijn volgende grote doel is Milaan-San Remo. We hebben een heel sterke ploeg. Het zal niet makkelijk worden om daar te winnen, maar ik ben geweldig in vorm", aldus de 26-jarige Fransman.

"Het voelt fantastisch. Elia Viviani kan in San Remo ook winnen als het aankomt op een massasprint. We hebben verschillende kaarten om te spelen voor dat ene doel: het winnen van het eerste monument."

Eerder dit seizoen won Alaphilippe twee ritten in de Ronde van San Juan en één in de Ronde van Colombia. Ook schreef hij Strade Bianche op zijn naam. In de Tirreno was hij eerder de beste in de tweede etappe.

Algemeen klassement Tirreno-Adriatico 1. Adam Yates (GB)

2. Primoz Roglic (Slv) +25 sec

3. Jakob Fuglsang (Den) +35 sec

4. Tom Dumoulin (Ned) +1.55 min

5. Julian Alaphilippe (Fra) +2.24 min

6. Wout Poels (Ned) +2.39 min

7. Thibaut Pinot (Fra) +2.46 min

8. Sam Oomen (Ned) +2.58 min

9. Simon Clarke (Aus) +3.03 min

10. Rui Costa (Por) +3.26 min

Alaphilippe had etappezege niet verwacht

Met zijn sprintzege van maandag in de Tirreno verraste de in vorm verkerende Alaphilippe ook zichzelf. "Ik had niet verwacht mijn handen in de lucht te kunnen steken. Ik reed voor Viviani en uiteindelijk zat ik in het wiel van Max Richeze", zei hij.

"Ik zag op een gegeven moment het bordje voor de laatste 200 meter en ben er toen vol voor gegaan. Ik ben heel blij en het is een echte teamoverwinning. We controleerden de koers, pakten de vluchters terug en hebben het afgemaakt."

Jumbo-Visma-kopman en tijdritspecialist Primoz Roglic lijkt de beste papieren te hebben voor de eindzege. Met nog een tijdrit voor de boeg is zijn achterstand op leider Adam Yates 25 seconden. Jakob Fuglsang is op 35 tellen van Yates de nummer drie.

Klassementsleider Adam Yates op het podium na de zesde etappe van Tirreno-Adriatico. (Foto: Pro Shots)

Yates: 'Zal alles geven'

Klassementsleider Yates beseft dat het dinsdag moeilijk wordt. "Ik heb de sprintetappe van vandaag dankzij mijn ploeggenoten overleefd", zei de Brit.

"Ik ben heelhuids gefinisht en nu staat alleen de tijdrit nog op het programma. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn best doe en dat ik hoop dat het goed genoeg is."

Tom Dumoulin is op 1.55 de nummer vier van het klassement. Hij kijkt als erkende tijdrijder uit naar de afsluitende race tegen de klok. "Vandaag was een heel snelle dag, vooral de laatste 50 kilometer. Dankzij mijn teamgenoten ben ik nooit in de problemen geweest. Ik verheug me op morgen."

Milaan-San Remo, waar Alaphilippe in 2017 al eens derde werd, is zaterdag. Het volgende monument, de Ronde van Vlaanderen, staat op 7 april op het programma.