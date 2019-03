Julian Alaphilippe heeft maandag de zesde etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven door verrassend de massasprint te winnen. Er veranderde niks in de top van het klassement, waardoor Adam Yates met alleen een tijdrit te gaan nog steeds aan de leiding gaat.

Elia Viviani is in de Tirreno de sprinter bij Deceuninck-Quick-Step, maar de Italiaanse kampioen kwam in de sprint heuvelop net als Peter Sagan te laat om ploegmaat Alaphilippe te kloppen in Jesi. De Italiaan Davide Cimolai werd tweede en Viviani derde.

"Ik ben geen sprinter, maar ik weet dat ik goed kan sprinten na een zware dag als deze", zei Alaphilippe. "Met nog één ronde te gaan op het lokale circuit vroeg Viviani me of ik voor de sprint wilde gaan. Ik ben heel blij met deze ongelooflijke overwinning."

De Italiaanse WorldTour-koers wordt dinsdag afgesloten met een vlakke tijdrit van 10 kilometer in San Benedetto del Tronto. Yates verdedigt dan een voorsprong van 25 seconden op Primoz Roglic, die op papier een veel betere tijdrijder is.

"Ik hoop dat ik morgen kan verrassen, maar de tijdrit ligt me niet en het gat met Roglic is niet groot genoeg. Maar ik zal mijn best doen", aldus Yates.

De Deen Jakob Fuglsang is de nummer drie van het klassement op 35 seconden van de leider, terwijl Tom Dumoulin vierde staat op 1 minuut en 55 seconden. Wout Poels (zesde op 2.39) en Sam Oomen (achtste op 2.58) staan ook nog in de top tien.

Algemeen klassement Tirreno-Adriatico 1. Adam Yates (GB)

2. Primoz Roglic (Slv) +25 sec

3. Jakob Fuglsang (Den) +35 sec

4. Tom Dumoulin (Ned) +1.55 min

5. Julian Alaphilippe (Fra) +2.24 min

6. Wout Poels (Ned) +2.39 min

7. Thibaut Pinot (Fra) +2.46 min

8. Sam Oomen (Ned) +2.58 min

9. Simon Clarke (Aus) +3.03 min

10. Rui Costa (Por) +3.26 min

Richeze plaveit weg voor Alaphilippe

In de eerste helft van de voorlaatste rit (van Matelica naar Jesi over 195 kilometer) moest er flink geklommen worden, maar de laatste 90 kilometers waren relatief vlak, waardoor een massasprint de meest logische uitkomst was.

Zeven renners gingen direct op avontuur om een spurt te voorkomen, maar op 4 kilometer van de streep werden de laatste twee vluchters (José Joaquín Rojas en Davide Ballerini) ingerekend door het peloton.

Greg Van Avermaet trok de sprint al vroeg aan, maar de Belg viel stil. Deceuninck-Quick-Step nam het initiatief over en verrassend genoeg zat Alaphilippe en niet Viviani in het wiel van 'lead-out' Richeze.

De Fransman snelde vijf dagen voor Milaan-San Remo naar zijn tweede overwinning van deze Tirreno - hij won ook de tweede rit - en zijn zesde zege van het jaar.