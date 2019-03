De Tour de France begint in 2020 direct met twee etappes vol klimwerk rondom Nice. Organisator ASO heeft maandag het profiel van de eerste twee ritten bekendgemaakt.

De eerste rit op zaterdag 28 juni met start en finish in Nice is 170 kilometer lang en telt vier heuvels. Ook de tweede etappe, een dag later, heeft de Zuid-Franse kuststad als start- en finishplaats.

De renners moeten dan 190 kilometer afleggen en komen met de Col de Colmiane (16,3 kilometer met gemiddeld stijgingspercentage van 6,3) en de Col de Turini (14,9 kilometer met gemiddeld 7,3 procent) twee zware beklimmingen tegen. Daarna volgen er nog twee iets minder zware cols. De finish ligt na een afdaling.

Met het bergachtige begin kiest de ASO voor een stijlbreuk. Doorgaans start de Tour met een tijdrit of een aantal vlakke etappes voor de sprinters, waarna pas in het tweede weekend de eerste bergetappes worden verreden.

Profiel eerste etappe Tour de France 2020. (Foto: ASO)

Tour start dit jaar in Brussel

Een jaar geleden maakte de ASO al bekend dat Nice het Grand Départ in 2020 zou krijgen, zonder verdere details te onthullen. In het najaar zal het volledige etappeschema bekendgemaakt worden.

De Tour de France is in 2020 toe aan de 107e editie en het is de tweede keer dat het Grand Départ in Nice is. Dat gebeurde eerder in 1981, toen Bernard Hinault de derde van zijn vijf eindzeges boekte.

De Tour van dit jaar begint op 6 juli met een vlakke etappe in Brussel. In 2021 start de Ronde van Frankrijk voor het eerst in Denemarken.

Profiel tweede etappe Tour de France 2020. (Foto: ASO)