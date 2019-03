Tom Dumoulin probeerde zondag in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico zijn podiumplek te verdedigen, maar hij was op de steile heuvels in de finale niet opgewassen tegen de explosievere Jakob Fuglsang, Adam Yates en Primoz Roglic. De Limburger richt zich nu vooral op een ritzege op de slotdag.

"De top drie is heel sterk in deze Tirreno", doelde Dumoulin op de site van zijn ploeg Team Sunweb op Yates, Roglic en Fuglsang. "Dat is prima voor nu, al wil ik altijd meer."

"Ik hoop goed te herstellen van deze rit en vervolgens de winst te pakken in de slottijdrit. Het is niet heel waarschijnlijk dat ik nog het podium ga halen en ik heb eigenlijk nog nooit wat gewonnen in deze fase van het seizoen."

De 28-jarige Nederlander kwam na een lastige etappe van 180 kilometer van Colli al Metauro naar Recanati als vierde over de streep, op 1 minuut en 39 seconden van dagwinnaar Fuglsang. De Deen nam daardoor de derde plek in de algemene rangschikking over van Dumoulin.

Yates is nog steeds de leider in het klassement. De Brit van Mitchelton-SCOTT heeft een voorsprong van 25 seconden op Roglic, 35 seconden op Fugslang en 1 minuut en 55 seconden op Dumoulin.

Tom Dumoulin (links in het rood) zit vooraan in het peloton op een van de steile heuvels. (Foto: Getty Images)

Dumoulin krijgt veel hulp van Oomen

De Giro-winnaar van 2017 probeerde zondag met hulp van ploegmaat Sam Oomen de schade te beperken in de finale, waarin de renners vier keer een muur met een lengte van 2 kilometer en een gemiddelde stijging van bijna 14 procent over moesten.

"Ik wist dat ik een andere tactiek moest proberen tegen de explosievere renners in de groep met favorieten", aldus Dumoulin, die besloot om in de absolute finale flink aan te zetten in een afdaling.

"Ik kan goed afdalen en goed tijdrijden, dus ik probeerde die twee kwaliteiten te combineren. Ik pakte in de afdaling een mooi gat met Sam, die heel sterk was en het geweldig deed. Vervolgens was het een tijdrit, maar ik verloor alleen maar tijd op de drie renners voor mij."

Tirreno-Adriatico gaat maandag verder met een rit die heuvelachtig begint, maar in de laatste 90 kilometer relatief vlak is. De Italiaanse World Tour-koers wordt dinsdag afgesloten met een vlakke tijdrit van 10 kilometer, normaal gesproken een goede kans op dagsucces voor Dumoulin.