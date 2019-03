Egan Bernal heeft zaterdag de leiderstrui overgenomen van Michal Kwiatkowski in de zevende en voorlaatste rit van Parijs-Nice. In de zware etappe, die werd gewonnen door Daniel Martínez, verspeelde Wilco Kelderman zijn vierde plek in het klassement.

In de slotfase van de rit over 181,5 kilometer van Nice naar Col de Turini bleef Martínez met drie anderen vooraan over uit een grote kopgroep. De Colombiaan van EF Education First bleek de sterkste van het kwartet.

Team Sky-renner Bernal behoorde niet tot oorspronkelijke kopgroep, maar rukte in de slotfase van de etappe samen met landgenoot Nairo Quintana (Movistar) op.

De Colombiaan maakte zijn achterstand op leider Kwiatkowski in het klassement goed en vormt nu de top drie van de rangschikking met Philippe Gilbert (+0.45) en Quintana (+0.46).

Voor de 27-jarige Kelderman werd het een dag om snel te vergeten. De renner van Team Sunweb, die vierde stond in het klassement, moest op de zware slotklim passen. Hij staat nu zestiende op ruim zes minuten van Bernal.

Kopgroep van 39 renners met Teunissen

Het peloton ging in de voorlaatste etappe van start zonder tweevoudig ritwinnaar Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma zag weinig perspectief voor de resterende kilometers in de zware laatste twee dagen van de koers.

Vroeg in de koers maakte een grote groep van 39 renners zich los uit het peloton. Met Groenewegens ploeggenoot Mike Teunissen was daarbij één Nederlander vertegenwoordigd.

Gaandeweg de zware rit met zes beklimmingen, waarvan twee van eerste categorie, viel de grote groep koplopers uiteen. Op de slotklim, de Col de Turini (bijna 15 kilometer met een stijgingspercentage à 7,3% procent), was Pawel Poljanski van BORA-hansgrohe de eerste die wegreed.

Kwartet blijft vooraan over

De Pool hield het niet vol, waarna vier anderen wel succes hadden: Martínez, Simon Yates, Miguel Ángel López en Nicolas Edet. Van dat kwartet bleek Martínez na een spannende finale over de meeste inhoud te beschikken.

Ondertussen werd duidelijk dat Kwiatkowski zijn leiderstrui zou verliezen en was het spannend wie de macht zou grijpen. Lang leek Gilbert namens Deceuninck-Quick Step op weg naar het geel, maar uiteindelijk mocht de jonge Bernal zich de nieuwe leider noemen.

Parijs-Nice wordt zondag afgesloten met een bergachtige etappe over 110 kilometer met start en finish in Nice.