Elia Viviani heeft vrijdag de derde etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Italiaans kampioen klopte Peter Sagan (tweede) en Fernando Gaviria (derde) in de massasprint.

De dertigjarige Viviani boekte na een etappe van 226 kilometer van Pomarance naar Foligno zijn vierde zege van het seizoen.

De renner van Deceuninck-Quick Step was eerder de beste in de eerste etappe van de Tour Down Under, in de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de vijfde etappe van de Ronde van VAE.

De Brit Adam Yates behoudt de leiderstrui in de Tirreno. De kopman van Mitchelton-Scott pakte donderdag in de door Julian Alaphilippe (ook Deceuninck-Quick Step) gewonnen tweede etappe de leiding in het klassement.

Tom Dumoulin blijft vijfde in het algemeen klassement, met 22 seceonden achterstand op Yates. Ook Sam Oomen. Ook Sam Oomen (zesde op 0.22) en Wout Poels (negende op 0.47) staan in de top tien.

Tirreno-Adriatico gaat zaterdag verder met een rit van 221 kilometer van Foligno naar Fossombrone. In de laatste 20 kilometer liggen twee heel steile klimmetjes. De Italiaanse World Tour-koers duurt nog tot en met dinsdag.

Zeventiende zege voor Quick Step

Het parcours van de derde rit van de Tirreno was wederom glooiend, maar de heuveltjes lagen deze keer vooral in het eerste deel van de etappe, waardoor de sprinters hun kans roken.

Mirco Maestri, Sebastian Schönberger, Stepan Kurianov en Natnael Berhane zaten net als donderdag in de kopgroep. Zij kregen vooraan gezelschap van Alexander Cataford en Alessandro Tonelli.

De ploegen van de sprinters zorgden ervoor dat de voorsprong van de kopgroep niet veel groter werd dan vier minuten en op 5 kilometer van de streep was het avontuur van de vluchters voorbij.

In een enigszins chaotische sprint troefde Viviani vervolgens zijn collega-topsprinters Sagan en Gaviria af, waardoor Deceuninck-Quick Step voor de tweede dag op rij succes had in de Tirreno en alweer zijn zeventiende zege van het seizoen mocht bijschrijven.