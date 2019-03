Sam Bennett heeft vrijdag de zesde etappe in Parijs-Nice gewonnen. De Ier was net als dinsdag de sterkste in de sprint.

In finishplaats Brignoles ging de Fransman Arnaud Démare de sprint van een uitgedund peloton van zo'n veertig renners vroeg aan, maar in de laatste meters kon Bennett met een ultieme jump langszij komen. De Italiaan Matteo Trentin eindigde als derde.

Bennett boekte al zijn vierde zege van het prille seizoen. Eerder won de 28-jarige renner van BORA-hansgrohe al een rit in de Ronde van San Juan en de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Wilco Kelderman was op de 22e plaats de beste Nederlander. De klimmer van Team Sunweb zat net als alle andere klassementsrenners in de eerste groep en blijft vierde in het algemeen klassement. Leider Michal Kwiatkowski pakte onderweg bonificatieseconden en heeft nu precies één minuut voorsprong op Kelderman.

Groenewegen kan niet meesprinten om zege

Dylan Groenewegen, die de eerste twee etappes won, moest in de heuvelachtige etappe over 176 kilometer lossen op een van de klimmetjes en kon niet meesprinten om de zege. Hij kwam als honderdste over de streep en verloor de groene trui van het puntenklassement aan Bennett.

Fabio Jakobsen, die twee keer derde werd in deze Parijs-Nice, moest tijdens de zesde etappe opgeven.

Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag. Er staan dit weekend nog tweede bergetappes op het programma.