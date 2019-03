Julian Alaphilippe heeft donderdag alweer zijn vijfde zege van het jaar geboekt. De renner van Deceuninck-Quick Step klopte Greg Van Avermaet in een sprintje heuvelop in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico. Adam Yates is de nieuwe leider.

Alaphilippe was na 195 kilometer van Camaiore naar Pomarance duidelijk de beste in de lastige laatste honderden meters. Hij reed Van Avermaet bijna op een fietslengte. De Italiaan Alberto Bettiol werd derde.

De Brit Adam Yates kwam als vijfde over de streep en nam de leiderstrui over van zijn ploegmaat Michael Hepburn. Hun team Mitchelton-Scott won woensdag de eerste rit, een ploegentijdrit. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic eindigde als zevende en staat nu derde in het klassement, op zeven seconden van Yates.

Wout Poels was op de achtste plaats de beste Nederlander in de daguitslag. De kopman van Team Sky is de nummer tien van het klassement, op 47 seconden van de leider. Ook Tom Dumoulin (zesde op 22 seconden) en diens ploegmaat Sam Oomen (zevende op 22 seconden) staan in de top tien.

De 26-jarige Alaphilippe won eerder dit jaar al twee etappes in de Ronde van San Juan, een rit in de Ronde van Colombia en afgelopen weekend Strade Bianche. Zijn ploeg Deceuninck-Quick Step staat op zeventien zeges.

De Tirreno, die nog tot en met dinsdag duurt, gaat vrijdag verder met een heuvelachtige etappe van 226 kilometer van Pomarance naar Foligno.

Dumoulin en Roglic actief in finale

Mirco Maestri (Bardiani), Natnael Berhane (Cofidis), Stepan Kurianov (Gazprom-RusVelo), Sebastian Schönberger (Neri Sottoli) en Markel Irizar (Trek-Segafredo) gingen vrijwel vanuit het vertrek in Camaiore op avontuur. Het vijftal kreeg een voorsprong van ruim vier minuten, maar werd voor de voet van de laatste heuvel teruggepakt.

Leider Hepburn had flink wat werk verricht in de achtervolging en moest vrijwel direct lossen op de onregelmatige slotklim naar Pomarance (6,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 3,6 procent en pieken van 16 procent).

Vooraan regende het demarrages. Een versnelling van Roglic zorgde voor een mooi kopgroepje met verder Simon Clarke, Alexey Lutsenko en Dumoulin, die in zijn eentje een gat dicht moest rijden.

Het kwartet werd voor het ingaan van de slotkilometer bijgehaald, waarna Roglic nog een keer aanzette. Dumoulin moest even passen, maar hij finishte gewoon in de voorste groep en verloor als nummer achttien geen tijd. De Limburger kon niet meer meedoen aan de sprint, waarin Alaphilippe goed timede en met overmacht de zege pakte.

De nieuwe leider Adam Yates. (Foto: LaPresse - D'Alberto / Ferrari)