De WK wielrennen op de weg en de WK para-cycling wordt in 2024 gehouden in de Zwitserse stad Zürich.

De Zwitserse wielerbond maakte de precieze locatie van de wereldkampioenschappen donderdag bekend via Twitter.

In september vorig jaar was al aangekondigd dat de WK van 2024 in Zwitserland zou worden gehouden.

De WK's van 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 worden achtereenvolgens door Engeland (Yorkshire), Zwitserland (Aigle), België (Antwerpen), Australië (Wollongong) en Schotland (Glasgow) georganiseerd.

Het is de vierde keer dat de WK in Zürich worden gehouden. In 1923, 1929 en 1946 was de stad al aan de beurt om de wedstrijden te organiseren.

Het parcours van de tijd- en wegritten zal later openbaar worden gemaakt.