Tom Dumoulin is geschokt door het nieuws dat begin deze maand naar buiten kwam over zijn voormalige ploeggenoot Georg Preidler. De Oostenrijker bekende in het verleden bloeddoping te hebben gebruikt.

De 28-jarige Preidler stond tussen 2013 en 2017 onder contract bij Team Sunweb. Hij maakte in zijn laatste jaar deel uit van de ploeg die Dumoulin aan zijn historische eindzege in de Giro d'Italia hielp.

"Het is echt verschrikkelijk", zegt Dumoulin in gesprek met de NOS. "Ik voelde me verraden toen ik het hoorde en zo voel ik me nog steeds. Hij was geen vriend van mij, maar wel gewoon een ploeggenoot waarmee ik het jarenlang echt goed kon vinden."

Volgens Preidler begon hij pas vorig jaar met het toepassen van bloeddoping en heeft hij gedurende zijn periode bij Sunweb de regels niet overtreden. Zijn ploeg Groupama-FDJ, waar hij in 2018 naartoe ging, besloot Preidler vanzelfsprekend direct te ontslaan.

Dumoulin tijdens de ploegentijdrit in de Tirreno-Adriatico. (Foto: Getty Images)

'Journalisten moeten dit levend houden'

Dumoulin vindt het verbazingwekkend dat hij niet eerder werd geconfronteerd met de bekentenis van Preidler, die al op maandag 4 maart naar buiten kwam met het nieuws. De Limburger is momenteel in Italië voor de Tirreno-Adriatico en kreeg dinsdag op de persconferentie geen enkele vraag over zijn oud-ploeggenoot.

"Dat vind ik echt belachelijk", zei de 28-jarige Dumoulin. "Journalisten moeten dit levend houden. Dat vind ik echt belangrijk. Het (doping, red.) is niet weg en zal ook nooit uit het wielrennen gaan. Het enige wat we ertegen kunnen doen, is sceptisch blijven. Dat is niet altijd leuk, maar het gebeurt nog. Dat toont dit weer aan."

Ondertussen ligt de focus van Dumoulin volledig op de Tirreno. Hij eindigde woensdag tijdens de eerste etappe - een ploegentijdrit - met Sunweb op de derde plaats, achter Jumbo-Visma en winnaar Mitchelton-SCOTT.

De renners vervolgen de Italiaanse rittenkoers donderdag met een heuvelrit van 195 kilometer. De Tirreno duurt nog tot en met dinsdag.