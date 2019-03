Tom Dumoulin kijkt met een goed gevoel terug op de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico. De Limburger eindigde met Team Sunweb als derde in de ploegentijdrit.

"De derde plaats is goed", zegt Dumoulin woensdag op de website van zijn ploeg. "Niet perfect, maar het is een goede start en daar zijn we tevreden mee."

Team Sunweb moest in de ploegentijdrit door de straten van Lido di Camaiore Mitchelton-Scott 22 seconden voor zich dulden. Team Jumbo-Visma werd op zeven seconden tweede.

"In technisch opzicht kenden we een goede ploegentijdrit", aldus de Giro-winnaar van 2017. "We maakten een paar kleine fouten waardoor we hier en daar een aantal seconden verloren, maar al met al was het een goede teamprestatie."

In het algemeen klassement heeft Dumoulin hierdoor een kleine achterstand op Adam Yates en Primoz Roglic. Hij heeft wel een kleine voorsprong op onder anderen Julian Alaphilippe en Geraint Thomas.

"Een aantal klassementsrenners staat net voor of net achter ons", realiseert hij zich. "Ik ben hier om mezelf te testen en om voor de overwinning mee te strijden, dus we zullen zien hoe de koers zich ontwikkelt."

De renners van Team Jumbo-Visma in actie tijdens de ploegentijdrit. (Foto: Getty Images)

'Tweede worden op zeven seconden is toch wel zuur'

Jumbo-Visma had lange tijd de snelste tijd in handen, maar werd uiteindelijk geklopt door Mitchelton-Scott. Dat leidde tot teleurstelling bij Jos van Emden.

"Het was mooi geweest als we gewonnen hadden. Tweede worden op zeven seconden is toch wel zuur", baalde hij op de website van zijn ploeg. "Zeker als je lange tijd de snelste tijd hebt en de laatste ploeg dan sneller is. Die spanning was intens."

"Het neemt niet weg dat we toch een goede ploegentijdrit gereden hebben", vervolgde Van Emden. "Het geeft ook aan dat we dit jaar goed bezig zijn en dat we flinke stappen vooruit gezet hebben in deze discipline. Daar plukken we nu de vruchten van."

De Tirreno-Adriatico duurt nog tot en met dinsdag en gaat donderdag verder met een heuvelrit over 195 kilometer van Camaiore naar Pomarance.