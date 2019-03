Magnus Cort Nielsen heeft woensdag de vierde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Deen was in een heuvelachtige rit de sterkste van een kopgroep van vier renners. Dylan Groenewegen raakte zijn leiderstrui kwijt.

Cort Nielsen bleef na 212 kilometer van Vichy naar Pélussin Thomas De Gendt (tweede), Giulio Ciccone (derde) en Alessandro De Marchi (vierde) voor. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien.

Voor de 26-jarige Cort Nielsen is het zijn eerste overwinning van het seizoen. Zijn laatste zege dateerde van 17 augustus 2018, toen hij een etappe in de BinckBank Tour won. Eerder schreef hij ook twee ritten in de Vuelta a España op zijn naam.

In het algemeen klassement nam Michal Kwiatkowski de leiding over van Groenewegen, die halverwege de etappe moest lossen en op ruim 22 minuten over de finish kwam. De Pool heeft vijf seconden voorsprong op Luis León Sanchez en tien seconden op Philippe Gilbert.

Dertien renners gaan in de aanval

In de vierde etappe koos een groep van dertien renners al snel de aanval. Onder anderen De Gendt, De Marchi, bolletjestruidrager Damien Gaudin en Cort Nielsen behoorden tot dit gezelschap.

De vluchters kregen alle ruimte van het peloton en bouwden een maximale voorsprong van bijna zeven minuten op. Op de Côte de Trèves lag het tempo in het peloton te hoog voor geletruidrager Groenewegen, die de eerste twee etappes won.

Vooraan moesten er op de Côte de Condrieu, op ruim 40 kilometer van de finish, vijf renners afhaken. Even later ging het ook voor Julien Bernard, Elie Gesbert en Mathias Le Turnier te snel in de kopgroep, waardoor De Gendt, Ciccone, Cort Nielsen en De Marchi als laatste vluchters overbleven.

Het kwartet had op zo'n 10 kilometer van de meet een kleine minuut voorsprong over op het peloton en bleef tot de laatste kilometer bij elkaar. In de absolute finale sprong Cort Nielsen weg bij de andere drie en werd hij niet meer achterhaald.

De Gendt ging nog in de achtervolging, maar hij kwam te laat om de Astana-renner nog terug te pakken. Het flink uitgedunde peloton passeerde op 48 seconden de finish.