Mitchelton-SCOTT heeft woensdag de ploegentijdrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen, met kleine voorsprong op Jumbo-Visma. De eerste etappe werd opgeschrikt door een valpartij bij BORA-hansgrohe, veroorzaakt door een onoplettende voetganger.

Mitchelton-SCOTT finishte in 22.25 na de 21,5 kilometer lange rit met start en finish in Lido di Camaiore aan de Italiaanse westkust. Jumbo-Visma had slechts zeven seconden meer nodig.

De Australiër Michael Hepburn kwam als eerste over de streep bij de winnende ploeg en gaat donderdag in de blauwe leiderstrui van start. De Brit Adam Yates is de kopman van Mitchelton-SCOTT.

Jumbo-Visma had lange tijd de snelste tijd in handen. De Nederlandse ploeg bestond uit tijdrijders Tony Martin, Jos van Emden en Primoz Roglic, de Nederlanders Robert Gesink en Koen Bouwman, de Belg Laurens De Plus en de Duitser Paul Martens.

Team Sunweb met kopman Tom Dumoulin en Sam Oomen noteerde de derde tijd met 22 seconden achterstand. Deceunick-Quick Step werd vierde op 37 seconden en Team Sky met Wout Poels en Tour-winnaar Geraint Thomas eindigde als vijfde op 47 seconden.

In de slotkilometer ontstond er nog bijna een valpartij bij Mitchelton-SCOTT. Een vrouw die met haar hond wandelde, stak de weg over en kon maar net op tijd wegspringen.

BORA-renners vallen door toeschouwer

Eerder op de dag gingen twee renners van BORA-hansgrohe wel onderuit door toedoen van een onoplettende voetganger.

De valpartij gebeurde op een recht en nat stuk weg, waar het tempo naar schatting zeker 55 kilometer per uur bedroeg. De voetganger was bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

De twee renners konden de ploegentijdrit gehavend uitrijden en finishten op grote achterstand van hun vijf ploeggenoten. De Italiaan Oscar Gatto hield alleen blauwe plekken over aan de valpartij. De Pool Rafal Majka ging wat harder onderuit. Onderzoek moet nog uitwijzen wat voor verwondingen hij heeft.

Het moment deed denken aan een incident in de Tirreno van 2017, toen BORA-renner Peter Sagan tijdens een individuele tijdrit de stoep op moest om een onoplettende voetganger die haar hond uitliet te kunnen ontwijken.

De Tirreno duurt nog tot en met dinsdag.