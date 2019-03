Tom Dumoulin begint met wat twijfels aan Tirreno-Adriatico. De Limburger weet niet of hij op dit moment goed genoeg is om mee te kunnen doen om de eindzege in de meerdaagse wielerkoers door Italië.

"Ik heb er wel vertrouwen in, maar ik weet niet of ik echt al goed genoeg ben in de strijd om de bovenste plaatsen in het algemeen klassement", zegt Dumoulin dinsdag tegen De Telegraaf.

"Ik ben hier in eerste instantie natuurlijk voor een goede eindklassering, maar deze periode is in het verleden nooit mijn beste geweest als profrenner. Ik hoop dat ik daar dit jaar verandering in kan brengen."

De vraagtekens van Dumoulin komen vooral vanwege zijn prestaties twee weken geleden in de Ronde van de VAE. Hij kon daarin in de eerste bergrit niet met de besten mee en werd een paar dagen later in de tweede bergrit knap tweede.

"De tweede bergrit gaf me wel het vertrouwen dat mijn vorm goed is. Dat wist ik eigenlijk wel voor de Ronde van de VAE, maar dat kwam er in de eerste bergrit niet helemaal uit. De tweede bergrit was gelukkig al een stuk beter."

Dumoulin poseert samen met wat andere topfavorieten met de trofee voor de winnaar van Tirreno-Adriatico. (Foto: ANP)

'Heb wat tijd genomen om te herstellen van mijn val'

Dumoulin kwam in de openingsfase van de tweede bergrit in de Ronde van de VAE nog wel ten val. Hij dacht toen even aan afstappen, maar besloot uiteindelijk om toch gewoon door te fietsen.

"Ik heb wat tijd genomen om te herstellen van mijn val in de Ronde van de VAE. Ik heb het rustig aan gedaan en ben nu klaar om te vechten in de Tirreno-Adriatico", is hij strijdbaar.

De Ronde van de VAE werd op overtuigende wijze gewonnen door Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma bleef Dumoulin voor in de tweede bergrit en staat ook aan de start van Tirreno-Adriatico.

"Zijn ploeg was toen heel sterk", aldus Dumoulin over Roglic in de VAE. "Ze zijn hier met hetzelfde team, maar hopelijk kunnen wij woensdag beginnen met een heel sterke ploegentijdrit en van daaruit verdergaan."

Dumoulin moest de zege in de zesde etappe van de Ronde van de VAE nipt aan Roglic laten. (Foto: ANP)

'Had er toch wel graag een lange klim in gehad'

Het parcours van Tirreno-Adriatico is anders dan andere jaren. De renners krijgen in de komende editie geen lange, maar vooral korte, explosieve beklimmingen voor de kiezen.

"We moeten het hiermee doen. Ik vind dit ook wel mooi, hoor. Maar met het oog op de rest van het jaar, en dan doel ik vooral op de Giro d'Italia en de Tour de France, had ik er toch wel graag een lange klim in gehad", aldus Dumoulin.

In Tirreno-Adriatico krijgt Dumoulin bij Team Sunweb hulp van Sam Oomen (hij moet Dumoulin bijstaan in het gedeelte bergop), Sören Kragh Andersen, Nikias Arndt, Chad Haga, Rob Power en Nicholas Roche.

Tirreno-Adriatico duurt van woensdag 13 tot en met dinsdag 19 maart. De Pool Michael Kwiatkowski van Team Sky is de titelverdediger, maar hij rijdt momenteel in Parijs-Nice. Dumoulin moest vorig jaar in de vierde etappe opgeven vanwege een val.