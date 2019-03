Sam Bennett heeft dinsdag de derde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Ierse renner van BORA-hansgrohe hield zodoende Dylan Groenewegen van zijn derde zege op rij af.

Bennett was na 200 kilometer tussen Cepoy en Moulins met overmacht de sterkste in de massasprint. Hij verdrong Caleb Ewan en Fabio Jakobsen naar respectievelijk de tweede en derde plaats.

Bennett boekte alweer zijn derde overwinning van het seizoen. De geboren Belg schreef eerder de zevende etappe in de Ronde van San Juan en de zevende etappe van de Ronde van de VAE op zijn naam.

Groenewegen moest genoegen nemen met de negende plaats. De winnaar van de eerste twee etappes lag op zo'n 100 meter van de finish nog tweede, maar daarna raakte de energietank leeg en zakte hij steeds verder naar achteren.

Groenewegen blijft wel de leider in het algemeen klassement, maar de kans is groot dat hij woensdag zijn gele leiderstrui kwijtraakt aan naaste achtervolger Michal Kwiatkowski, aangezien er dan een heuvelachtige etappe op het programma staat.

Laatste kans op dagsucces voor sprinters

De derde etappe was de laatste kans op dagsucces voor de sprinters. Met name Jumbo-Visma, de ploeg van Groenewegen, was er dus alles aan gelegen om het - net als in de twee voorgaande dagen - tot een massasprint te laten komen.

Thomas de Gendt, Tao Geoghegan Hart, Olivier Le Gac, Tim Declercq, Reto Hollenstein, Anthony Turgis, Kevin Reza en Ramunas Navardauskas kregen even een vrijgeleide van Jumbo-Visma, maar werden ook al snel weer opgeraapt.

Navardauskas probeerde het daarna samen met Alessandro Fedelli opnieuw en het duo fietste al snel een voorsprong van vijf minuten bij elkaar, maar met nog een kleine 40 kilometer voor de boeg was het ook met die ontsnapping gedaan.

Wat volgde was een nerveuze slotfase. Zo leidde een valpartij op een smalle weg midden in het peloton ertoe dat tientallen renners even stilstonden en viel de grote groep bijna uiteen door een stevige waaier.

Uiteindelijk hielden alle topsprinters vast en was het Bennett die ervoor verantwoordelijk was dat Groenewegen niet als tweede renner ooit de eerste drie etappes van Parijs-Nice wist te winnen.