Dylan Groenewegen is trots dat hij er maandag in slaagde ook de tweede etappe in Parijs-Nice op zijn naam te schrijven. De renner van Jumbo-Visma bleef op de been in een spectaculaire waaieretappe en boekte al zijn vierde zege van het seizoen.

"Door de waaiers was het een heel zware etappe. Het was continu vechten voor je positie en op je limiet koersen", blikt Groenewegen terug op zijn knappe overwinning in het Franse Bellegarde.

"Het was niet gemakkelijk, maar de ploeg heeft mij in een ideale positie naar de laatste bocht gebracht. Ik ben trots op de prestatie en vooral trots op hoe we als ploeg gereden hebben. Met twee overwinningen in twee etappes ben ik heel blij."

Door de harde wind moest de 25-jarige Amsterdammer zich tijdens de 163,5 kilometer lange etappe tot twee keer toe terugvechten in de voorste groep, maar met hulp van zijn ploeggenoten slaagde de sprinter daar beide keren in.

Groenewegen komt als eerste over de finish. (Foto: ANP)

'Kwestie van wachten en niet te vroeg aangaan'

In de slotfase toonde Groenewegen bovendien aan over goede benen te beschikken door met zes andere renners te ontsnappen van de grote groep. In de sprint naar de finish bleek de Nederlander zonder veel moeite de sterkste.

"Het was een kwestie van wachten en niet te vroeg aangaan. Toen Matteo Trentin aanging, ben ik meegegaan en kon ik het afmaken", aldus een tevreden Groenewegen, die zondag al de eerste etappe in Parijs-Nice op zijn naam schreef.

Dinsdag staat de laatste vlakke rit in deze editie van Parijs-Nice op het programma en ook dan liggen er vanzelfsprekend weer kansen voor Groenewegen. "Het zal door de wind wederom een zware dag worden, maar we gaan er weer vol voor."