Tom Dumoulin gaat vanaf woensdag voor een goed resultaat in Tirreno-Adriatico. De 28-jarige renner krijgt in de Italiaanse etappekoers hulp van onder anderen Sam Oomen.

Oomen speelde vorig jaar in de Giro d'Italia als luxeknecht in de bergen een belangrijke rol in de tweede plek van Dumoulin.

De Deen Sören Kragh Andersen, de Duitser Nikias Arndt, de Amerikaan Chad Haga, de Australiër Rob Power en de Ierse wegkapitein Nicholas Roche completeren de selectie van Team Sunweb.

"We jagen met Tom op een goede uitslag in het algemeen klassement en we hebben een heel goed team om hem te steunen", zegt ploegleider Luke Roberts.

De 54e editie van Tirreno-Adriatico begint woensdag met ploegentijdrit van 21,5 kilometer rond Lido di Camaiore. Vervolgens zijn er twee relatief vlakke etappes en drie lastige etappes met flink wat heuvels, waarna de koers volgende week dinsdag wordt afgesloten met de inmiddels traditionele vlakke tijdrit van 10 kilometer in San Benedetto del Tronto.

Michal Kwiatkowski was vorig jaar de beste in de World Tour-koers, maar de Pool van Team Sky is momenteel actief in Parijs-Nice. Dumoulin moest in 2018 in de vierde etappe van de Tirreno opgeven na een valpartij.