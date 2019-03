Dylan Groenewegen heeft maandag ook de tweede etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam na een door de wind gedomineerde etappe van 163,5 kilometer als eerste over de streep in het Franse Bellegarde en verstevigde zijn leiding in het algemeen klassement.

De 25-jarige Groenewegen, die zondag al de eerste etappe op zijn naam schreef in de Franse rittenkoers, wist in de sprint de Spanjaard Iván Garcia Cortina (tweede) en de Belg Philippe Gilbert (derde) voor te blijven.

De top vijf werd gecompleteerd door de Italiaan Matteo Trentin (vierde) en de Pool Michal Kwiatkowski van Team Sky (vijfde). Mike Teunissen was na ploeggenoot Groenewegen de beste Nederlander met de tiende plek.

Het was voor Groenewegen zijn vierde dagoverwinning van het seizoen. De renner van Jumbo-Visma won vorige maand al de vijfde etappe van de Ronde van Valencia en de vierde rit van de Ronde van de Algarve.

In het algemeen klassement koestert Groenewegen nu een voorsprong van twaalf seconden op naaste belager Kwiatkowski en dertien seconden op de Spanjaard Luis León Sanchez. Teunissen steeg elf posities en staat nu zeventiende op 25 seconden van Groenewegen.

Parijs-Nice duurt nog tot en met volgende week zondag. Dinsdag wacht de renners de laatste vlakke etappe, als er een rit van 200 kilometer tussen Cepoy en Moulins op het programma staat. Warren Barguil, Gorka Izagirre en Rigoberto Urán zijn er dan niet meer bij. Het drietal kwam na zo'n 60 kilometer ten val en moest opgeven.

Groenewegen vecht zich twee keer terug

In de tweede etappe van Parijs-Nice, die op twee klimmetjes van de derde categorie in de beginfase na vrijwel vlak was, speelde de harde wind net als zondag een grote rol. Door de waaiers brak het peloton diverse keren in stukken. Vuelta-winnaar Simon Yates was het grootste slachtoffer; hij verloor bijna zeven minuten.

Groenewegen slaagde er aan het begin van de etappe wel in om in de voorste groep te komen, maar kreeg het later in de koers moeilijker. Hij viel met nog zo'n 65 kilometer te gaan twee keer terug, maar wist met behulp van zijn ploeggenoten net zo vaak weer de aansluiting te vinden.

In de laatste 10 kilometer wist de tweede groep zich bij de koplopers te voegen, maar tot een massasprint kwam het niet. Een groepje van zeven, met daarin drie renners van Team Sky (Egan Bernal, Kwiatkowski en Luke Rowe) en Groenewegen, ontsnapte enkele kilometers voor de meet aan de rest.

In de beslissende sprint toonde Groenewegen zich ondanks zijn arbeid door de waaiers overtuigend de sterkste, waardoor hij zijn ongeslagen status in Parijs-Nice behield.

