Annemiek van Vleuten won zaterdag haar eerste koers van 2019, 161 dagen nadat ze een zware knieblessure opliep bij de WK wielrennen in Innsbruck. De 36-jarige Nederlandse vindt de zege in Strade Bianche een van de bijzonderste uit haar loopbaan.

"Deze wedstrijd stond al lang op mijn verlanglijstje", zei Van Vleuten na de Italiaanse eendagskoers uit de World Tour, die deels over witte grindwegen voert. "Deze overwinning komt in de top vijf van alle zeges die ik in mijn carrière geboekt heb."

De wereldkampioene tijdrijden reed op 12 kilometer van de finish weg uit een sterke kopgroep en kwam na 136 kilometer solo aan op het Piazza del Campo in Siena. Ze had ruim een halve minuut voorsprong op de Deense Annika Langvad (tweede) en de Poolse Katarazyna Niewiadoma (derde).

"De finish in Siena is zo mooi", aldus Van Vleuten. "Ik koers altijd graag in Italië, maar het is al helemaal speciaal om te winnen op het Piazza del Campo na een hectische en heel zware race. Ik ben blij dat ik hiertoe al in staat was. Want vanwege mijn knie ben ik later met trainen begonnen."

'Zou Strade Bianche eigenlijk niet rijden'

De renster van Mitchelton-Scott reed pas haar tweede koers van het seizoen nadat ze eind september bij de WK-wegrit een breuk in haar knie opliep. Vorig weekend eindigde ze al als vierde in Omloop Het Nieuwsblad.

"Na mijn val bij de WK dacht ik dat het heel moeilijk zo worden om terug te komen op het niveau dat ik vorig jaar had, ook omdat ik het meestal lastig vind om in vorm te komen voor de voorjaarskoersen", stelde Van Vleuten.

"Ik zou eigenlijk niet eens rijden in Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche, maar deze twee koersen zijn aan mijn programma toegevoegd toen bleek dat ik een beter niveau had dan ik dacht."

Van Vleuten gaat zich nu richten op de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, die eind april gereden worden. "Ik ben heel blij met deze overwinning, want het geeft me vertrouwen dat ik ook in het voorjaar goed in vorm kan zijn. De Ardennenklassiekers zijn mijn volgende grote doel, en daarna de Giro d'Italia."