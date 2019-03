Julian Alaphilippe (26) heeft zaterdag Strade Bianche gewonnen. De Fransman bezorgde zijn ploeg Deceuninck-Quick Step de derde grote zege van het prille seizoen.

Alaphilippe rekende in de laatste honderden meters af met Jakob Fuglsang (tweede) en Wout van Aert. De kopman van Jumbo-Visma werd net als vorig jaar derde in de Italiaanse koers die voor een derde over witte grindwegen voert.

Vorige week zaterdag won Deceunick-Quick Step met Zdenek Stybar al Omloop het Nieuwsblad, de traditionele opening van het wielervoorjaar in Europa. Een dag later reed Bob Jungels naar de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne voor de ploeg van Patrick Lefevere.

Het totaal aantal zeges voor de Belgische ploeg staat dit jaar al op vijftien. In 2018 was het toenmalige Quick-Step Floors met negentig overwinningen veruit de meest succesvolle ploeg in het peloton.

De winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France van vorig jaar won in 2019 al etappes in de Ronde van Colombia en de Ronde van San Juan. Alaphilippe is de eerste Fransman die de Italiaanse koers wint. De eerste editie van Strade Bianche werd in 2007 verreden en sindsdien wint de koers snel aan populariteit.

Strade Bianche gaat voor een derde over witte grindwegen. (Foto: ANP)

Nederlanders spelen geen rol van betekenis

Sky-renner Diego Rosa reed zaterdag lange tijd solo op kop in de 184 kilometer lange koers met start en finish in Siena. De Italiaan werd in 2015 nog vijfde in de prestigieuze eendagskoers.

Bauke Mollema, een van de zeven Nederlanders aan de start in Toscane, kwam ten val en verliet met zo'n 50 kilometer te gaan de koers. Er ontstond een groep van veertien achtervolgers, zonder Nederlanders. Ook Tour-winnaar Geraint Thomas en de Italiaan Gianni Moscon misten de slag.

Op zo'n 35 kilometer van de finish werd Rosa ingerekend, waarna Fuglsang, Van Aert en Alaphilippe ten aanval gingen. Op 18 kilometer van de finish moest drievoudig wereldkampioen veldrijden Van Aert passen. Vorig jaar was hij lange tijd op weg naar de zege, maar werd hij in de absolute finale geklopt door Tiesj Benoot.

Julian Alaphilippe komt juichend over de streep in Siena. (Foto: Getty Images)

Van Aert keert in finale terug

Fulgsang en de Alaphilippe bleven nu samen over in de absolute finale. De achtervolgende groep, met onder anderen Benoot, Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar, Yves Lampaert, Tim Wellens, Alexey Lutsenko en Simon Clarke verloor steeds meer terrein.

Fuglsang plaatste op 5 kilometer van de finish de eerste aanval, maar Alaphilippe wist weer in zijn wiel te komen. Daarna keken de twee vooraan vooral naar elkaar, waardoor Van Aert op de laatste beklimming nog terug wist te keren.

In de slotkilometer moest de Belg zijn medevluchters alsnog laten gaan, waarna Alaphilippe zijn laatste concurrent uit het wiel reed en met ruime voorsprong juichend over de streep kwam.