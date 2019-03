Wielrenner Georg Preidler heeft maandag toegegeven dat hij in het verleden bloeddoping heeft gebruikt. De voormalige renner van Team Sunweb was daarmee verantwoordelijk voor een nieuw hoofdstuk in de Oostenrijkse zaak die vorige week aan het licht kwam.

"Ik heb valsgespeeld en wil eerlijk zijn. Het was de grootste fout van mijn leven. Alles wat ik kan zeggen, is dat ik niet meer kon leven met die leugens in mijn achterhoofd", onthult 28-jarige Preidler maandag in gesprek met Kleine Zeitung.

Volgens zijn ploeg Groupama-FDJ, die Preidler direct heeft ontslagen, is eind 2018 twee keer bloed afgenomen bij de Oostenrijker. De Franse formatie betreurt de zaak en zegt alle medewerking toe aan de betrokken instanties.

Van 2013 tot en met 2017 reed Preidler voor Team Sunweb. De drievoudig nationaal kampioen tijdrijden maakte in zijn laatste jaar deel uit van de ploeg die Tom Dumoulin aan de eindzege in de Giro d'Italia hielp.

Preidler is de tweede Oostenrijkse renner in korte tijd die het gebruik van bloeddoping bekent. Zondag legde Stefan Denifl, die in tegenstelling tot Preidler werd opgepakt in een omvangrijk onderzoek, een verklaring af. Denifl zou dit seizoen voor CCC rijden, maar is inmiddels ook ploegloos.

Georg Preidler (links) viert de eindzege van toenmalig ploeggenoot Tom Dumoulin in de Giro d'Italia van 2017. (Foto: ANP)

Onderzoek richt zich op sportarts Schmidt

Het onderzoek in Oostenrijk richt zich vooral op de Duitse sportarts Mark Schmidt, die direct schuld bekende. Bovendien werden vijf verdachte skiërs opgepakt die zouden meedoen aan het WK noordse combinatie. Een van hen werd zelfs betrapt terwijl hij een bloedtransfusie onderging.

De naam van sportarts Schmidt werd in 2008 al in verband gebracht met doping. De Duitser was teamdokter van Gerolsteiner, de ploeg waarvoor de op doping betrapte Bernhard Kohl en Stefan Schumacher destijds reden.

Volgens Kohl was Schmidt de drijvende kracht achter de dopingpraktijken. De Duitse arts mocht zijn werkzaamheden echter blijven voortzetten. Hij werkte ook nog voor onder meer Team Milram.